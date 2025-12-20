Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం
ఆపరేషన్ సింధూర్ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది.
ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.
భారత సైన్యం ఇప్పటికే పెద్ద సంఖ్యలో సంచరించే మందుగుండు సామగ్రిని నిర్వహిస్తోందని, సమీప భవిష్యత్తులో దాదాపు 30,000 ఇటువంటి వ్యవస్థలను తన పోరాట నిర్మాణాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రతి పదాతిదళ బెటాలియన్ ఇప్పుడు అష్ని ప్లాటూన్తో అమర్చబడుతుంది.
ఇది శత్రు స్థానాలపై దాడులు చేయడానికి, తిరుగుబాటు నిరోధక కార్యకలాపాల కోసం డ్రోన్లను నిర్వహించే పనిలో ఉంటుంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో, పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాద ప్రధాన కార్యాలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి సైన్యం విస్తృతంగా డ్రోన్లను ఉపయోగించింది.
26 మందిని బలిగొన్న పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా ప్రారంభించబడిన ఆపరేషన్ మొదటి రోజున గుర్తించబడిన తొమ్మిది ఉగ్రవాద లక్ష్యాలలో ఏడు ధ్వంసమయ్యాయి. తరువాత డ్రోన్లను పాకిస్తాన్ సైన్యంపై కూడా మోహరించారు, దీనివల్ల భారీ ప్రాణనష్టం సంభవించింది. సరిహద్దుల్లో శత్రు మౌలిక సదుపాయాలకు గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లిందని వర్గాలు తెలిపాయి.