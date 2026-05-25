సంబంధిత వార్తలు
- హోటల్ లాయల్టీని సరికొత్తగా మారుస్తున్న ప్రయాణ అభిరుచులు: మారియట్ బాన్వాయ్ నివేదిక
- చైనాలోని బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు - 82 మంది మృతి
- Donald Trump: చైనాలో పర్యటించనున్న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్
- అవినీతిపై డ్రాగన్ కంట్రీ ఉక్కుపాదం... రక్షణ శాఖ మాజీ మంత్రులకు మరణశిక్ష
- China: చైనా బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు... 21 మంది మృతి
హైదరాబాద్లో వున్న పేషెంట్కి చైనా నుంచి ఆపరేషన్ చేసిన భారతీయ వైద్యుడు
ఒక అద్భుతమైన మెడికల్ స్టోరీ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యింది. చైనాలోని వుహాన్లో పనిచేస్తున్న భారతీయ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సయ్యద్ మహమ్మద్ గౌస్, భారతదేశంలోని హైదరాబాద్లో 3,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక రోగి ప్రాణాలను కాపాడారు.
china doctor
ఆ రోగికి రోబోట్ సహాయంతో చేసే యూరెటరల్ రీఇంప్లాంటేషన్ అనే సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స అవసరమైంది.
సాధారణంగా, దీనికి వైద్యుడు అదే ఆసుపత్రిలో ఉండవలసి ఉంటుంది. కానీ, చైనా అభివృద్ధి చేసిన రోబోటిక్ వ్యవస్థలు, అత్యంత వేగవంతమైన 5G సాంకేతికత సహాయంతో, డాక్టర్ గౌస్ వుహాన్ నుండే సర్జికల్ రోబోట్ను నియంత్రించగలిగారు. మొత్తం ఆపరేషన్ కేవలం 90 నిమిషాల్లోనే పూర్తయింది.
సాంకేతికత అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించగలదో ఇది చూపిస్తుంది. వైద్యుడు, రోగి వేర్వేరు దేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ, శస్త్రచికిత్స సజావుగా, విజయవంతంగా జరిగింది. రోగి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకుండానే నిపుణులైన వైద్య సంరక్షణను పొందారు, మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణలో దూరం ఇకపై ఒక పరిమితి కాదని వైద్యుడు నిరూపించారు.
ఈ కథను వైద్యరంగంలో ఒక పెద్ద ముందడుగుగా కీర్తిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు రోబోటిక్స్, 5G ఎలా అధునాతన చికిత్సను అందించగలవో ఇది తెలియజేస్తుంది. ప్రాణాలను కాపాడటంలో భారతదేశం, చైనా ఎలా కలిసి పనిచేయగలవో కూడా ఇది చూపిస్తుంది.
డాక్టర్ ఘౌస్ సాధించిన విజయం కేవలం ఒక శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు; సాంకేతికత సహాయంతో వైద్యులు సరిహద్దులకు అతీతంగా రోగులను నయం చేయగలిగే భవిష్యత్తుకు ఇది ఒక ముందస్తు సూచన. దీనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "ఇది చాలా గొప్ప వార్త. ఈ కొత్త పరిణామానికి అభినందనలు. నిజంగా అర్హులైన వారికి తగిన గుర్తింపు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు." అంటూ నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.
Raka Fans Title: అల్లు అర్జున్ .. రాకా చిత్ర యానిమేటెడ్ టైటిల్ కు స్పందన
అల్లు అర్జున్ తాజా చిత్రం రాకా గురించి పలు రకాలు వార్తలు వస్తూనే వున్నాయి. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆడపాదడపా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తాజాగా షెడ్యూల్ జరగబోతోంది. అయితే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు డి.ఐ. టెక్నాలజీ రూపణంలో టైటిల్ ను బేనర్ ను రూపొందించి అల్లు అర్జున్ కు సోషల్ మీడియాలో పంపించారు. అల్లు అర్జున్ రాకా కోసం అభిమానులు రూపొందించిన యానిమేటెడ్ టైటిల్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
Pawan Kalyan : పవన్ కళ్యాణ్ .. పంజ 4Kలో థియేటర్లలోకి తిరిగి వస్తోంది
జనసేనాని, ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్ స్టార్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన కల్ట్ క్లాసిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పంజా సినిమా రీ-రిలీజ్ పోస్టర్ను రాజమహేంద్రవరంలో ఆవిష్కరించడం ఆనందంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని అభిమానుల అభిమానం మధ్య మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న పంజా సినిమా ఘన విజయాన్ని సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను మంత్రి దుర్గేష్ అభిమానులనుద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.
Peddi: రామ్ చరణ్ తో ఐటెంసాంగ్ లో అలరించిన శృతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్
ఈ చిత్రానికి సంగీత దిగ్గజం ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు పాటలు చార్ట్బస్టర్స్గా నిలవగా, తాజాగా మూడో సింగిల్ ‘హల్లల్లల్లో’ కూడా అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. భోపాల్లో నిర్వహించిన భారీ ‘పెద్ది కీ ఆవాజ్’ ఈవెంట్లో ఈ పాటను లాంచ్ చేయగా, ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుత స్పందన లభించింది. అనంతరం డిజిటల్గా విడుదలైన ఈ పాట అంచనాలకు మించి ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది.
హాలీవుడ్ కలర్స్ రియలిస్టిక్, ఇండియన్ కలర్ ఎమోషనల్, కల్చరల్లీ రిచ్ : కిషోర్ బోయిడాపు
దర్శకుడు ఆలోచనను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే బ్రహ్మ సినిమాటోగ్రాఫర్. అంతే కాదు.. నిర్మాత పెట్టే బడ్జెట్ వేల్యూని కూడా పదింతలు చేసి చూపించే మాయాజాలీకుడు కూడా. సినిమాకు తండ్రి నిర్మాత.. తల్లి దర్శకుడైతే.. సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు భుజం కాచే పెద్ద కొడుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ అని అనటంలో సందేహం లేదు.
Sri Satya: బిగ్ బాస్'ఫేమ్ శ్రీ సత్య ఆవిష్కరించిన విహారి OTT గ్లోబల్ విజన్
18 ఏళ్లుగా ట్రావెల్ కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న విహారి, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి గ్లోబల్ ట్రావెల్ OTT ప్లాట్ఫామ్గా మారుతోంది. తెలుగు మీడియాలో ట్రావెల్ షోలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విహారి, ప్రపంచంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రుచులు, ప్రత్యేకతలను ప్రేక్షకులకు చేరవేసింది.