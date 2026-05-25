  4. Indian Doctor In China Performs Remote Surgery On Patient 3000 Kms Away In Hyderabad
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (13:09 IST)

హైదరాబాద్‌లో వున్న పేషెంట్‌కి చైనా నుంచి ఆపరేషన్ చేసిన భారతీయ వైద్యుడు

Publish: Mon, 25 May 2026 (13:05 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (13:09 IST)
ఒక అద్భుతమైన మెడికల్ స్టోరీ ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయ్యింది. చైనాలోని వుహాన్‌లో పనిచేస్తున్న భారతీయ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సయ్యద్ మహమ్మద్ గౌస్, భారతదేశంలోని హైదరాబాద్‌లో 3,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక రోగి ప్రాణాలను కాపాడారు.
 
 ఆ రోగికి రోబోట్ సహాయంతో చేసే యూరెటరల్ రీఇంప్లాంటేషన్ అనే సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స అవసరమైంది. 
సాధారణంగా, దీనికి వైద్యుడు అదే ఆసుపత్రిలో ఉండవలసి ఉంటుంది. కానీ, చైనా అభివృద్ధి చేసిన రోబోటిక్ వ్యవస్థలు,  అత్యంత వేగవంతమైన 5G సాంకేతికత సహాయంతో, డాక్టర్ గౌస్ వుహాన్ నుండే సర్జికల్ రోబోట్‌ను నియంత్రించగలిగారు. మొత్తం ఆపరేషన్ కేవలం 90 నిమిషాల్లోనే పూర్తయింది. 
 
సాంకేతికత అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించగలదో ఇది చూపిస్తుంది. వైద్యుడు, రోగి వేర్వేరు దేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ, శస్త్రచికిత్స సజావుగా, విజయవంతంగా జరిగింది. రోగి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకుండానే నిపుణులైన వైద్య సంరక్షణను పొందారు, మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణలో దూరం ఇకపై ఒక పరిమితి కాదని వైద్యుడు నిరూపించారు. 
 
 
 
ఈ కథను వైద్యరంగంలో ఒక పెద్ద ముందడుగుగా కీర్తిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు రోబోటిక్స్, 5G ఎలా అధునాతన చికిత్సను అందించగలవో ఇది తెలియజేస్తుంది. ప్రాణాలను కాపాడటంలో భారతదేశం, చైనా ఎలా కలిసి పనిచేయగలవో కూడా ఇది చూపిస్తుంది.
 
డాక్టర్ ఘౌస్ సాధించిన విజయం కేవలం ఒక శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు; సాంకేతికత సహాయంతో వైద్యులు సరిహద్దులకు అతీతంగా రోగులను నయం చేయగలిగే భవిష్యత్తుకు ఇది ఒక ముందస్తు సూచన. దీనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "ఇది చాలా గొప్ప వార్త. ఈ కొత్త పరిణామానికి అభినందనలు. నిజంగా అర్హులైన వారికి తగిన గుర్తింపు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు." అంటూ నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. 
