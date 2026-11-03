నేపాల్లో ఢీకొన్న రెండు హెలికాఫ్టర్లు - భారతీయుడి దుర్మరణం (Video)
నేపాల్లో రెండు హెలికాఫ్టర్లు అనూహ్యంగా ఢీకొన్నాయి. మంగళవారం ఉదయం సోలుఖుంబ అనే ప్రాంతంలో ఫెరిచే హెలిప్యాడ్ వద్ద ల్యాండ్ అవుతుండగా, ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో భారతీయుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇక ఓ ఎన్నారై, పైలెట్ గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. తమకు అత్యంత సమీపంలో రెండు హెలికాఫ్టర్లు వచ్చి ఢీకొనడంతో హెలిప్యాడ్కు సమీపంలో ఉన్న వారంతా పరగులు తీశారు. ఈ ప్రమాద దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ల్యాండింగ్కు ముందు ఈ రెండు హెలికాఫ్టర్లు కాప్రోటర్లు పరస్పరం ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. 'ఫిష్టెయిల్ ఎయిర్' హెలికాప్టర్లో ప్రయాణిస్తున్న భారత ప్రయాణికుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 'ఎయిర్ డైనాస్టీ' సంస్థకు చెందిన హెలికాప్టర్ పైలట్ గాయపడ్డారు. మృతి చెందిన భారతీయుడి పేరు వసంత్ కుమార్ బలరామరామడు (47)గా గుర్తించారు. అదే హెలికాప్టర్లో భారత సంతతికి చెందిన న్యూజిలాండ్ వాసి 49 ఏళ్ల శైలేష్ క్రిష్ణ పటేల్ గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆయన్ను కాఠ్మాండుకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
హిమాలయ దేశం నేపాల్ దేశంలో పర్యాటకులు, పర్వతారోహకులు, సరకు రవాణా, అత్యవసర తరలింపులు చేపట్టడానికి చిన్న హెలికాప్టర్లను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు. పర్వత ప్రాంతం, వేగంగా మారే వాతావరణ పరిస్థితులు విమాన కార్యకలాపాలను ప్రమాదకరంగా మారుస్తున్నాయి. ఇలాంటి సవాళ్లతో కూడుకున్న వాతావరణం కారణంగానే ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలీ వద్ద హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. బద్రీనాథ్ నుంచి డెహ్రాడూన్కు వెళ్తున్న సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో పైలట్ సహా ఆరుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Two helicopters collide at Nepal's Everest Base Camp, killing one foreign national and injuring a Nepali national. https://t.co/C8j2vKr7I5— TIMES NOW (@TimesNow) November 3, 2026