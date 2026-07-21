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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

సింగపూర్‌లో వజ్రం చోరీ కేసు : భారతీయుడికి రెండేళ్ల జైలు...

Blue Diamond
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (12:28 IST)
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వజ్రం చోరీ కేసులో ఓ భారతీయుడికి సింగపూర్ కోర్టు రెండేళ్ల జైలుశిక్షను విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఇదే కేసులో దోషిగా తేలిన మరో నిందితుడికి శిక్షను ఖరారు చేయాల్సివుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ డైమండ్ థెప్ట్ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
 
మనోజ్ కుమార్ కుర్జీభాయ్, సెరాసియా అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు మరో స్నేహితుడు ద్వారా ఒకరినొకరు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ సింగపూర్‌కు వెళ్లి వజ్రాన్ని చోరీ చేయాలన్ని ముందస్తుగా ప్రణాళిక రచించుకున్నారు. తమ ప్లాన్‌లో భాగంగా, సూరత్‌లోన ఒరిజినల్ వజ్రాన్ని పోలివుండేలా ఓ నకిలీ వజ్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత సింగపూర్‌కు వెళ్ళారు.
 
జూన్ 19వ తేదీన వీరిద్దరూ సింగపూర్‌లోని చైనాటౌన్‌లోని ఓ వజ్రాల దుకాణానికి చేరుకుని వజ్రాలను కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చామని, కొన్ని వజ్రాలు చూపించాలని కోరారు. ఆ తర్వాత సేల్స్ మేనేజర్ దృష్టిమరల్చి ఓ వజ్రాన్ని చోరీ చేసి, తమ వద్ద ఉన్న నకిలీ వజ్రాన్ని అందులో పెట్టారు. పైగా, చోరీ చేసిన వజ్రాన్ని నోటిలో దాచిపెట్టుకుని షాపు నుంచి బయటకు వెళ్లారు. 
 
ఆ తర్వాత వజ్రం చోరీకి గురైనట్టు గుర్తించిన సేల్స్ మేనేజర్.. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అదేసమయంలో ఇద్దరు దొంగలు.. అదే రోజున భారత్‌కు చేరుకునేందుకు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు విమానాశ్రయ అధికారులను అప్రమత్తం చేయడంతో ఆ ఇద్దరు భారతీయుల బ్యాగులను తనిఖీ చేయగా ఒరిజినల్ వజ్రాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో వారిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో సింగపూర్ కోర్టు మనోజ్ కుమార్‌కు రెండేళ్ళ జైలుశిక్ష విధించింది. మరో దోషికి శిక్ష ఖరారు చేయాల్సివుంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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