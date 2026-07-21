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సింగపూర్లో వజ్రం చోరీ కేసు : భారతీయుడికి రెండేళ్ల జైలు...
వజ్రం చోరీ కేసులో ఓ భారతీయుడికి సింగపూర్ కోర్టు రెండేళ్ల జైలుశిక్షను విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఇదే కేసులో దోషిగా తేలిన మరో నిందితుడికి శిక్షను ఖరారు చేయాల్సివుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ డైమండ్ థెప్ట్ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మనోజ్ కుమార్ కుర్జీభాయ్, సెరాసియా అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు మరో స్నేహితుడు ద్వారా ఒకరినొకరు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ సింగపూర్కు వెళ్లి వజ్రాన్ని చోరీ చేయాలన్ని ముందస్తుగా ప్రణాళిక రచించుకున్నారు. తమ ప్లాన్లో భాగంగా, సూరత్లోన ఒరిజినల్ వజ్రాన్ని పోలివుండేలా ఓ నకిలీ వజ్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత సింగపూర్కు వెళ్ళారు.
జూన్ 19వ తేదీన వీరిద్దరూ సింగపూర్లోని చైనాటౌన్లోని ఓ వజ్రాల దుకాణానికి చేరుకుని వజ్రాలను కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చామని, కొన్ని వజ్రాలు చూపించాలని కోరారు. ఆ తర్వాత సేల్స్ మేనేజర్ దృష్టిమరల్చి ఓ వజ్రాన్ని చోరీ చేసి, తమ వద్ద ఉన్న నకిలీ వజ్రాన్ని అందులో పెట్టారు. పైగా, చోరీ చేసిన వజ్రాన్ని నోటిలో దాచిపెట్టుకుని షాపు నుంచి బయటకు వెళ్లారు.
ఆ తర్వాత వజ్రం చోరీకి గురైనట్టు గుర్తించిన సేల్స్ మేనేజర్.. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అదేసమయంలో ఇద్దరు దొంగలు.. అదే రోజున భారత్కు చేరుకునేందుకు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు విమానాశ్రయ అధికారులను అప్రమత్తం చేయడంతో ఆ ఇద్దరు భారతీయుల బ్యాగులను తనిఖీ చేయగా ఒరిజినల్ వజ్రాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో వారిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో సింగపూర్ కోర్టు మనోజ్ కుమార్కు రెండేళ్ళ జైలుశిక్ష విధించింది. మరో దోషికి శిక్ష ఖరారు చేయాల్సివుంది.
షూటింగులో గాయపడిన నందమూరి బాలకృష్ణ
Balakrishna injured : కాకినాడలో నందమూరి బాలకృష్ణ కు గాయాలు 15రోజుల విశ్రాంతి
నందమూరి బాలకృష్ణ తాజా సినిమా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'NBK111' చిత్రం షూటింగ్లో పాల్గొంటున్న బాలకృష్ణకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కాకినాడలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. శరత్ కుమార్ తోపాటు 200 మంది జూ. ఆర్టిస్టులు పాల్గొన్న సన్నివేశంలో భారీ ఫైట్ ను తెరకెక్కిస్తుండగా, పై నుంచి దూకే క్రమంలో బాలకృష్ణ ఎడమ కాలికి గట్టి దెబ్బతగిలింది. ఈరోజు పగలు 11 గంటల ప్రాంతంలో షూట్ జరిగింది.
Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్
'తబాహీ' పాటకు లభించిన రికార్డు స్థాయి స్పందన తర్వాత, 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ప్రేమలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే 'మధోష్' అనే రెండవ పాటతో తిరిగి వస్తోంది. 'తబాహీ' పాట ఉద్వేగంలోని మైమరపించే అనుభూతిని చాటిచెప్పగా, 'మధోష్' పాట అంతర్ముఖమై, సున్నితత్వం, ఆరాటం మరియు చెప్పకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి మాట వంటి నిశ్శబ్ద భావోద్వేగాలను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. 'టాక్సిక్' చిత్రంలోని భావోద్వేగ పరిధిని విస్తరిస్తూ, ప్రతి ప్రేమకథలోనూ అనేక పొరలు ఉంటాయని, దానిలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రేమలోని ఒక విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని ఈ పాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్
హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’కి సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నారు. ప్రీక్వెల్కి దర్శకత్వం వహించిన పిఎస్ మిత్రన్ సర్దార్2 కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే. సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Nag: మా ఇల్లు పండగలా ఉంది : నాగార్జున; కింగ్ ఫైర్ ఏమిటో చూపించారు : నాగ చైతన్య
లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ అయిన తర్వాత .నాకు, అఖిల్, చైతన్యకి పండగలా ఉంది.. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉందని అక్కినేని నాగార్జున ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం 'లెనిన్'.