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  4. Indian student jailed for 30 years in UK for grooming 70 girls online
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (17:03 IST)

70మంది యువతులను ఆన్‌లైన్‌లో వేధించిన భారతీయ విద్యార్థికి 30 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

Indian student
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (17:03 IST)
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Indian student
సీరియల్ ఆన్‌లైన్ గ్రూమర్‌గా ముద్రవేసిన 27 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థి ఇలాల్ కాజీ, ఇంటర్నెట్ ద్వారా యువతులను బలవంతం చేసి, వారిపై ఆన్‌లైన్ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేసినందుకు 30 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవించనున్నాడు. ఆన్‌లైన్‌లో పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించిన అతనికి, వాయువ్య ఇంగ్లాండ్‌లోని చెస్టర్ క్రౌన్ కోర్టులో శుక్రవారం శిక్ష విధించారు.
 
అతడిని కోర్టుకు తీసుకువచ్చిన విచారణ చాలా విస్తృతమైనది. పోలీసులు 180 మంది బాధితులుగా అనుమానించి, చివరికి 70 మందిని నిర్ధారించారు. ఆ సమయంలో వారి వయస్సు 11 నుండి 17 సంవత్సరాల మధ్య ఉంది. వీరు యూకేలోని 45 పోలీసు బలగాలలో 28 బలగాలకు చెందినవారు.
 
10 నుండి 15 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల బాలికల నమ్మకాన్ని పొందడానికి కాజీ సోషల్ మీడియా, గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో తప్పుడు గుర్తింపుతో దాక్కున్నాడని కోర్టు విచారణలో తేలింది. అతను అన్నిచోట్లా ఒకే పద్ధతిని ఉపయోగించాడని దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. 
 
స్నాప్‌చాట్, రోబ్లాక్స్, వింక్‌లలో, అతను గుర్తించబడని ఒక యువకుడి ఫోటోలను ఉపయోగించి, తనను తాను రీస్ అనే శ్వేతజాతీయుడైన బ్రిటిష్ టీనేజ్ అబ్బాయిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. చాలామంది బాలికలు త్వరలోనే తాము నిజమైన సంబంధంలో ఉన్నామని నమ్మారు.
 
ఒకసారి నమ్మకం కుదిరాక, లైంగిక చర్యలు చేస్తూ తమను తాము చిత్రీకరించుకోవాలని లేదా ఫోటోలు తీసుకోవాలని అతను వారిపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. అతని తదుపరి డిమాండ్లకు లొంగిన వారిని, ఆ అశ్లీల చిత్రాలను ప్రచారం చేస్తామని బెదిరించి బ్లాక్‌మెయిల్ చేశాడు.
 
మొదటి బాధితురాలు, అతను తన వయసువాడేనని నమ్మి, 13 ఏళ్ల వయసులో స్నాప్‌చాట్‌లో కాజీతో చాటింగ్ చేయడం ప్రారంభించిందని పోలీసులు తెలిపారు. వారి సంభాషణలు త్వరగా లైంగికంగా మారాయి. జూలై 2021లో, తనకు స్నేహం మాత్రమే కావాలని, ఇకపై చిత్రాలు పంపనని ఆమె అతనికి చెప్పింది. 
 
కాజీ ఆమెపై విరుచుకుపడి, ఆమెను తిడుతూ, ఆమె తనకే సొంతమని పట్టుబట్టాడు. తన మాట వినకపోతే, ఆమె పాత ఫోటోలు, వీడియోలను ఆమె స్నేహితులకు పంపుతానని బెదిరించాడు. భయపడి, ఆమె అశ్లీల చిత్రాలను పంపడం కొనసాగించింది. ఆ తర్వాత ఆమె స్నాప్‌చాట్ ఖాతా హ్యాక్ చేయబడింది. ఆమె పంచుకున్న కంటెంట్ ఆమె స్నేహితులకు చేరింది. 
 
నవంబర్ 2021లో, ఆమె డెర్బీషైర్ పోలీసులకు కాజీపై ఫిర్యాదు చేసింది. విచారణలో అతని చివరిగా తెలిసిన చిరునామా చెస్టర్‌లో ఉందని తేలడంతో, ఈ కేసు ఫైల్ చెషైర్ కాన్‌స్టాబులరీకి బదిలీ చేయబడింది. అప్పటికే అతను దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. అతను యూకేకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు జూలై 2023లో హీత్రూ విమానాశ్రయంలో అరెస్టు అయ్యాడు. ఆమె ఆరోపణలపై విచారించబడ్డాడు.
 
స్పెషలిస్ట్ విక్టిమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫీసర్లు, కాజీ పరికరం నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న యూజర్‌నేమ్‌లు, ఇతర డేటాను పరిశీలించి, అతను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారిని కనుగొన్నారు. ఆ తర్వాత అధికారులు గుర్తించిన 70 మంది బాధితులలో ప్రతి ఒక్కరినీ కలిసి, ఏమి జరిగిందో వివరించే అవకాశాన్ని వారికి కల్పించారు.
 
క్రౌన్ ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీస్ తన ఆర్గనైజ్డ్ చైల్డ్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ యూనిట్, చెషైర్, వెస్ట్ మిడ్లాండ్స్‌లోని పరిశోధకులు సేకరించిన బలమైన సాక్ష్యాలను కోర్టు ముందు ఉంచిందని తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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