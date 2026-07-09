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అమెరికాలో భార్యను చంపి.. ప్రియురాలికి ఫోటో పంపిన టెక్కీ
అమెరికాలో ఓ టెక్కీ భార్యను హత్య చేసి, ఆ ఫోటోను తన ప్రియురాలికి పంపించాడు. చివరకు జైలుపాలయ్యాడు. ఆ టెక్కీ పేరు అవినాష్ నార్నె. తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన టెక్కీ. గత 2025 జూన్ నెల 5వ తేదీన రాజిత సబ్బినేని (27)తో వివాహం జరిగింది. అదే యేడాది 27వ తేదీన భార్యను గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆపై చేసిన నేరం నుంచి తప్పించుకోవడానికి బాత్రూమ్ డ్రామాకు తెరలేపాడు.
తాను బయటకు వెళ్లి 40 నిమిషాల తర్వాత వచ్చేసరికి తన భార్య లోపల లాక్ చేసుకుందని, తలుపు తీయట్లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తలుపులు బద్ధలు కొట్టి తీయగా విగతజీవిగా పడివున్న రాజితను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
ఆ తర్వాత నిర్వహించిన పోస్టుమార్టం అసలు నిజాన్ని వెల్లడించింది. రాజిత సహజంగా చనిపోలేదని, గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్టు తేల్చింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అవినాష్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం వెల్లడించారు.
భారత్లో ఉన్న తన ప్రియురాలి కోసమే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టానని, రాజితని చంపిన రోజున తన ప్రియురాలికి అవినాష్ నాలుగుసార్లు ఫోన్ చేసినట్టు వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా, భార్య మృతదేహం ఫోటోను సైతం తన ప్రియురాలికి వాట్సాప్లో షేర్ చేసినట్టు చెప్పాడు.
రాజిత, అవినాష్ వివాహ వేడుకకు కూడా ఆ యువతి హాజరైందని విచారణలో తేలింది. అలాగే, తనకు ఇచ్చే డ్రింక్స్, జ్యూస్లు చాలా చేదుగా ఉంటున్నాయని రాజిత పలుమార్లు అనివాష్కు మెసేజ్లు చేసినట్టు గుర్తించారు. దీంతో ఈ నెల 5వ తేదీన అవినాష్పై థర్డ్ డిగ్రీ మర్డర్ కేసు నమోదు చేయగా, ఈ కేసులో అతనికి జీవిత జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
M.S. Raju: మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ వుంటుంది : ఎం.ఎస్. రాజు
నిర్మాత గా ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఎం.ఎస్. రాజు , దర్శకునిగా ‘అగధ’ చిత్రాన్ని ఒక విజువల్ వండర్ గా తీర్చిదిద్దారు. అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘అగధ’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 14, 2026న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. జూలై 10 మూవీ విడుదలవుతున్న తరుణంలో మరింత హైప్ పెంచేందుకు రిలీజ్ ట్రైలర్ను తీసుకు వచ్చారు మేకర్స్. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.