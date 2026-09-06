ఇండోనేషియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం - 209 విమాన సర్వీసులు రద్దు
ఇండోనేషియాలోని అనక్ క్రాకటౌ అగ్నిపర్వతం ఆదివారం తెల్లవారుజామున బద్దలైంది. దాని నుంచి దాదాపు 50,000 అడుగుల ఎత్తుకు మందపాటి బూడిద ఎగసిపడి సమీప గ్రామాలను కప్పివేసిందని వోల్కనాలజీ అండ్ జియోలాజికల్ హజార్డ్ మిటిగేషన్ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇది శుక్రవారం నుంచి క్రియాశీలంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీంతో వెంటనే స్థానిక గ్రామాలను ఖాళీ చేయించామని.. పర్వతారోహకులకు, సందర్శకులకు అనుమతి నిలిపివేశామని వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం చోటుచేసుకోలేదు.
పర్వతం నుంచి బూడిద భారీగా ఎగసిపడుతుండడంతో సుకర్నో - హట్టా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అన్ని సర్వీసులను రద్దు చేసినట్లు ఇండోనేషియా పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ వెల్లడించారు. దీనివల్ల 209 విమాన రాకపోకలు, సుమారు 22,800 మంది ప్రయాణికులపై ప్రభావం పడిందన్నారు.
Insane footage shows Anak Krakatau erupting, filmed from a boat near the volcano pic.twitter.com/5IAf63WlE8— Surajit (@surajit_ghosh2) September 5, 2026