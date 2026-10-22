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  4. Iran’s Revolutionary Guards say preparing to unveil father of all bombs
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (11:57 IST)

అమెరికాకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఇరాన్- ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ ఆవిష్కరిస్తాం

us iran war
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (11:57 IST)
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తమపై యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అమెరికా నుంచి ఎదురవుతున్న బెదిరింపులకు ప్రతిస్పందనగా ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ అనే కొత్త ఆయుధాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌సీ) ఈ సంచలన ప్రకటన చేసింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. 
 
టెహ్రాన్‌లో బుధవారం ఐఆర్ సీ ప్రతినిధి హోసేన్ మొహెబ్బీ మాట్లాడుతూ "మేము 'ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్'ను ఆవిష్కరించే దశలో ఉన్నాము. ఇది శత్రువుకు కొత్తగా ఉంటుంది" అని అన్నారు. అయితే, ఈ ఆయుధానికి సంబంధించిన సాంకేతిక వివరాలు, దాని రకం లేదా ఆవిష్కరణ తేదీ వంటి అంశాలను ఆయన వెల్లడించలేదు. ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం తర్వాత దేశ క్షిపణి నిల్వలు 1.5 రెట్లు పెరిగాయని, వాటి నాణ్యత, పరిధి, విధ్వంసక శక్తి మెరుగుపడ్డాయని మొహెబ్బీ తెలిపారు.
 
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఇరాన్‌లోని అణు కేంద్రాలపై 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్' (ఎంఓఏబీ) ప్రయోగించే అవకాశం ఉందని చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఈ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం. సుమారు 9,800 కిలోల బరువు ఉండే ఈ జీబీయూ-43/బి బాంబు, అమెరికా అమ్ములపొదిలో ఉన్న అత్యంత శక్తిమంతమైన అణుయేతర సంప్రదాయ బాంబుల్లో ఒకటి. దీనిని 2017లో తొలిసారిగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లోని ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదుల సొరంగాలపై అమెరికా ప్రయోగించింది.
 
ఇదేసమయంలో, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఇరాన్‌పై మరింత కఠినమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయడమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఇరాన్ మమ్మల్ని నాశనం చేయాలనుకుంది, మేం అడ్డుకున్నాం. దానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయడం" అని డిమోనాలో జరిగిన ఓ ర్యాలీలో స్పష్టం చేశారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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