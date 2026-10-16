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  4. Iran-aligned Houthis launch deadly attack on Yemeni presidential palace in escalating campaign against Saudi Arabia
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (10:11 IST)

యెమెన్ అధ్యక్ష భవనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీ రెబెల్స్ దాడులు

Attack
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (10:11 IST)
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Attack
యెమెన్ మరోమారు ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తారాస్థాయికి చేరాయి. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వం అధికారిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఏడెన్ నగరంలోని అధ్యక్ష భవనంపై హౌతీ రెబల్స్ క్షిపణి దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
 
దక్షిణ యెమెన్‌లోని అల్-మాషిక్ ప్యాలెస్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీలు ఐదు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించారు. ఈ దాడి జరిగిన సమయంలో ప్యాలెస్‌లోని ప్రధాని, ఇతర మంత్రులు ఉన్నప్పటికీ వారంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారని యెమెన్ సమాచార శాఖ మంత్రి మమ్మర్ అల్-ఎర్యానీ వెల్లడించారు. అయితే, ఈ దాడిలో పలువురు గాయపడినట్లు ఆయన వివరించారు.
 
మరోవైపు, ఈ దాడిపై హౌతీ అనుకూల మీడియా సంస్థలు స్పందించాయి. తాము సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలో సైనిక కార్యకలాపాల ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు ఆయుధ డిపోలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు నిర్వహించినట్లు ప్రకటించాయి. యెమెన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు వైమానిక దాడులు నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే. 
 
వీటికి ప్రతీకారంగా, ఇరాన్ మద్దతు గల హౌతీ రెబల్స్ తమ ఆధీనంలోని ప్రాంతాల నుంచి సౌదీ అరేబియాలోని విమానాశ్రయాలు, చమురు కేంద్రాలు, సైనిక స్థావరాలపై డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులకు తెగబడుతున్నారు. ఇటీవల సౌదీ రాజధాని రియాద్‌లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై హౌతీలు జరిపిన క్షిపణి దాడిలో 13 మంది మరణించారు. గత దశాబ్ద కాలంలో సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన అత్యంత భీకర దాడిగా దీనిని పరిగణిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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