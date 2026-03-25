శత్రుత్వం లేని నౌకలకు హోర్ముజ్ గుండా ప్రయాణానికి అనుమతి.. ఇరాన్
కఠినమైన షరతులకు లోబడి శత్రుత్వం లేని నౌకలకు హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా సురక్షిత ప్రయాణానికి అనుమతి ఇవ్వబడుతుందని తెలిపింది. ఎక్స్ అనే వెబ్సైట్లో ఒక పోస్ట్లో, ఇతర దేశాలకు చెందిన లేదా వాటితో సంబంధం ఉన్న నౌకలు, ఇరాన్పై ఎలాంటి దురాక్రమణ చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వకుండా లేదా వాటిలో పాల్గొనకుండా, అలాగే ప్రకటించిన భద్రతా నిబంధనలను పూర్తిగా పాటిస్తే, జలసంధి గుండా ప్రయాణించవచ్చని ఆ రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.
అటువంటి ప్రయాణం సంబంధిత ఇరాన్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని కూడా ఇరాన్ జోడించింది. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గం గుండా ఈ నౌకల ప్రయాణానికి ఇరాన్ అధికారులతో ముందస్తు సమన్వయం తప్పనిసరి అని ఇరాన్ రక్షణ మండలి కూడా ఆదేశించింది.
ఇరాన్ భూభాగంపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ కొనసాగిస్తున్న సైనిక దురాక్రమణగా టెహ్రాన్ అభివర్ణిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు లేదా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మరిన్ని దాడులు జరిగితే, ఇరాన్ సాయుధ దళాల నుండి తక్షణ నిర్ణయాత్మక, విధ్వంసకర ప్రతిస్పందన ఉంటుందని మండలి హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
ఒమన్- ఇరాన్ల మధ్య ఉన్న హోర్ముజ్ జలసంధి, పర్షియన్ గల్ఫ్ను ఒమన్ గల్ఫ్ మరియు అరేబియా సముద్రంతో కలుపుతుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గాలలో ఒకటి, ఇది అతిపెద్ద ముడి చమురు ట్యాంకర్లను కూడా నిర్వహించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా యుద్ధంలో గెలిచిందని, ఇరాన్ యొక్క నౌకాదళ, వాయు సామర్థ్యాలను సమర్థవంతంగా నాశనం చేశామని పేర్కొన్నారు.
హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, ఇరాన్ ఒక ఒప్పందం కోసం ప్రయత్నిస్తోందని ట్రంప్ సూచించారు. దాని సైనిక- కమ్యూనికేషన్ మౌలిక సదుపాయాలలో చాలా వరకు తొలగించబడ్డాయని కూడా ట్రంప్ తెలిపారు.