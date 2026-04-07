వెనక్కి తగ్గేదేలేదంటున్న ఇరాన్.. పౌరులు యుద్ధంలో పాల్గొనాలని పిలుపు
ఇరాన్ నాగరికతను ఈ రాత్రికి అంతం చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. దేశం కోసం పౌరులు యుద్ధంలో పాలుపంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది.
దేశం కోసం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను సరిహద్దులకు పంపించాలంటూ ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ పిలుపునిచ్చింది. యుద్ధంలో పోరాడేవారు యోధులుగా ఎదుగుతారంటూ పేర్కొంది.
యుద్ధంలో పాల్గొనాలని ఆసక్తి వున్న యువకులు స్వచ్ఛంధంగా ముందుకు రావాలని ఇరాన్ అధికారులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు మైనర్లను ఇరాన్ యుద్ధంలోకి దించుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది.
అమెరికా చీఫ్ ట్రంప్ ఇరాన్ను హెచ్చరిస్తున్నా.. ఇరాన్ ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు. మరికొన్నిగంటల్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఎలాంటి దాడులు జరుగుతాయో అనేదానిపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.