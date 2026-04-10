హర్మూజ్లో వెళ్లాలనుకుంటే పేలిపోతారు.. లారక్ దీవి మీదుగా వెళ్లాలి.. ఇరాన్
హర్మూజ్ జలసంధిని దాటాలని ప్రయత్నించే నౌకలు పేలిపోతాయని, అందువల్ల తాము సూచించిన లారక్ దీవి మీదుగా ప్రయాణించాలని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు నౌకల రవాణాకు మాత్రం అంతరాయం తొలగిపోలేదు. లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మళ్లీ మూసివేసింది. దీంతో ఈ జలసంధి మీదుగా తిరిగి రవాణా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలని భావించిన దేశాలకు తేరుకోలని షాక్ ఇచ్చింది.
పైగా, ప్రపంచ దేశాల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా ఇస్లామిక్ రెవెల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్జీసీ) సంచలన ప్రకటన చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో భారీ సంఖ్యలో సీమైన్స్ను అమర్చినట్లు ఐఆర్జీసీ వెల్లడించింది. ఎక్కడెక్కడ వాటిని అమర్చారో తెలియజేస్తూ.. ప్రభుత్వ అనుబంధ వార్తాసంస్థలైన ఐఎస్ఎన్ఏ, తస్నీమ్ల ద్వారా ఓ చార్ట్ను గురువారం విడుదల చేసింది. సీమైన్స్ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ప్రయాణించాల్సిన మార్గాలను అందులో సూచించింది.
హర్మూజ్లో సాధారణంగా నౌకలు ఎక్కువగా ప్రయాణించే మార్గంలో సీమైన్స్ అధికంగా ఉన్నట్లు (డేంజర్ జోన్) చార్ట్లో కనిపించింది. అవి పేలకుండా ఉండాలంటే తమ భూభాగానికి దగ్గరగా లారక్ దీవికి సమీపంలో ప్రయాణించాలని ఇరాన్ సూచించింది. అయితే ఇప్పటికీ సీమైన్స్ అలాగే ఉన్నాయా.. లేదంటే ఐఆర్జీసీ వాటిని తొలగించిందా అనే విషయంలో మాత్రం స్పష్టత లేదు.