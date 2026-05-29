ఒకవైపు శాంతి చర్చలు.. మరోవైపు యుద్ధం.. యూస్ వార్ ఫ్లైట్ను కూల్చేసిన ఇరాన్
అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు ఈ చర్చలు ఇరు దేశాల ప్రతినిధుల మధ్య జరుగుతుంటే మరోవైపు, ఇరాన్, అమెరికా దేశాలు యుద్ధక్షేత్రంలో తలపడుతున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. మరోవైపు, అమెరికా యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ కూల్చివేసింది. ఈ విధంగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పర దాడులతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ పరిణామాల వేళ ఇరాన్ అధికారిక మీడియా కీలక ప్రకటన చేసింది.
అమెరికాకు చెందిన ఓ యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేశామని ప్రకటించింది. అయితే, ఈ ప్రకటనను అగ్రరాజ్యం ఖండించింది. అలాంటిది ఏమీ లేదని కొట్టిపారేసింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున బుషెహర్ ప్రావిన్స్లోని జామ్ ప్రాంతంలో శత్రు దేశానికి చెందిన ఓ యుద్ధ విమానాన్ని అడ్డగించినట్లు టెహ్రాన్ మీడియా తెలిపింది. ఇరాన్ వైమానిక దళాలు ఆ ఫైటర్జెట్ను కూల్చివేశాయని స్థానిక గవర్నర్ను ఉటంకిస్తూ వెల్లడించింది.
ఈ ఘటనలో ఎవరైనా ప్రాణాలు కోల్పోయారా.. లేదా అనే పూర్తి వివరాలను మాత్రం అది వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం బుషెహర్ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయని తెలిపింది. మరోవైపు, దాడుల్లో యుద్ధ విమానం కూలిపోతున్న ఓ ఫొటోను ఇరాన్ ఆర్మీ ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకుంది. అయితే, ఈ వాదనలను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తోసిపుచ్చింది. బుషెహర్ ప్రావిన్స్ సమీపంలో అమెరికా విమానాన్ని కూల్చేశామంటూ ఇరాన్ మీడియా అసత్య ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడింది.
