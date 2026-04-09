లెబనాన్పై ఇజ్రాయేల్ దాడులు.. డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు మృతి.. వందలాది మందికి గాయాలు
ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మంగళవారం రెండు వారాల కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. ఇరాన్ నాగరికతను నాశనం చేసే బాంబు దాడుల ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తామన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపును నివారించిన ఈ ఒప్పందం, చివరి నిమిషంలో కుదిరింది.
ఈ ప్రకటన వెలువడిన కొన్ని గంటల తర్వాత, బుధవారం ఇరాన్, గల్ఫ్ అరబ్ దేశాల్లో కొత్త దాడులు జరిగినట్లు నివేదించాయి. అయితే ఈ దాడులు ఒప్పందాన్ని రద్దు చేస్తాయో లేదో స్పష్టంగా తెలియలేదు. అన్ని పక్షాలు ఒప్పందంలోని నిబంధనలపై చాలా భిన్నమైన కథనాలను సమర్పించాయి.
హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై ఛార్జింగ్ చేసే తమ కొత్త పద్ధతిని అధికారికం చేయడానికి ఈ ఒప్పందం వీలు కల్పిస్తుందని ఇరాన్ పేర్కొంది. భూగర్భంలో పాతిపెట్టిన సుసంపన్నమైన యురేనియంను తొలగించడానికి అమెరికా ఇరాన్తో కలిసి పనిచేస్తుందని ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే ఇరాన్ దీనిని ధృవీకరించలేదు.
ఇరాన్ మద్దతుగల హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థతో పోరాడటానికి ఇజ్రాయెల్ దండెత్తిన లెబనాన్లో పోరాటానికి విరామం ఇస్తామని పాకిస్థాన్, ఇతర దేశాలు చెప్పాయి. అయితే, ఈ ఒప్పందం హిజ్బుల్లాకు వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటానికి వర్తించదని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు బుధవారం తెల్లవారుజామున స్పష్టం చేశారు.
బుధవారం మధ్యాహ్నం, ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా మధ్య బేరూట్లోని పలు జనసాంద్రత గల వాణిజ్య, నివాస ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు మరణించగా, వందలాది మంది గాయపడ్డారు.