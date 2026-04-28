ఇరాన్ కండిషన్స్, రంగంలోకి రష్యా, పరిశీలిస్తున్న ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆ దేశం యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నేటి వరకూ సుమారు 50 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టం చవిచూసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉంది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ (Operation Epic Fury) ఫిబ్రవరి 28, 2026న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్పై భారీ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలను ఆపడం, క్షిపణి కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి, ఇది ఇరాన్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 8 నుండి పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ అమలులో ఉంది. అయితే, ఇది చాలా బలహీనంగా ఉంది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇరాన్ ఈ కీలకమైన వాణిజ్య మార్గమైన హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) మూసివేసింది. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా ఆగిపోయి, క్రూడాయిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి.
అమెరికా ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఓడరేవులపై నౌకాదళ దిగ్బంధం విధిస్తోంది, తద్వారా ఇరాన్ తన చమురును ఎగుమతి చేయకుండా అడ్డుకుంటోంది. ఈ నేపధ్యంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం యుద్ధాన్ని ముగించడానికి, హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను అమెరికా ముందుంచింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది. అయితే, ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా తొలగించాలని అమెరికా పట్టుబడుతోంది.
ఈ రెండు నెలల యుద్ధంలో ఇరాన్ సుమారు 50 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణఅమల్లో వున్నప్పటికీ ఎప్పుడు మళ్ళీ యుద్ధం మొదలవుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నది. చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పాకిస్తాన్, ఖతార్ దేశాలు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాయి. యుద్ధం పూర్తిగా ముగియలేదు కానీ రెండు దేశాలు చర్చల ద్వారా ఒక పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందన్న సందిగ్ధత నెలకొని వుండగా మధ్యలోకి రష్యా కూడా వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇరు వర్గాలకు ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనేందుకు పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తామని రష్యా తెలిపింది. అదేసమయంలో ఇరాన్ చూపుతున్న ధైర్యాన్ని కూడా మెచ్చుకున్నట్లు సమాచారం.