మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (19:04 IST)

ఇరాన్ కండిషన్స్, రంగంలోకి రష్యా, పరిశీలిస్తున్న ట్రంప్

Iran Conditions, Russia Steps In, Trump Weighs Options
ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆ దేశం యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నేటి వరకూ సుమారు 50 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టం చవిచూసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉంది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ (Operation Epic Fury) ఫిబ్రవరి 28, 2026న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్‌పై భారీ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలను ఆపడం, క్షిపణి కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యం.
 
ఈ దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి, ఇది ఇరాన్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 8 నుండి పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ అమలులో ఉంది. అయితే, ఇది చాలా బలహీనంగా ఉంది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇరాన్ ఈ కీలకమైన వాణిజ్య మార్గమైన హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) మూసివేసింది. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా ఆగిపోయి, క్రూడాయిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి.
 
అమెరికా ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఓడరేవులపై నౌకాదళ దిగ్బంధం విధిస్తోంది, తద్వారా ఇరాన్ తన చమురును ఎగుమతి చేయకుండా అడ్డుకుంటోంది. ఈ నేపధ్యంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం యుద్ధాన్ని ముగించడానికి, హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను అమెరికా ముందుంచింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది. అయితే, ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా తొలగించాలని అమెరికా పట్టుబడుతోంది.
 
ఈ రెండు నెలల యుద్ధంలో ఇరాన్ సుమారు 50 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణఅమల్లో వున్నప్పటికీ ఎప్పుడు మళ్ళీ యుద్ధం మొదలవుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నది. చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పాకిస్తాన్, ఖతార్ దేశాలు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాయి. యుద్ధం పూర్తిగా ముగియలేదు కానీ రెండు దేశాలు చర్చల ద్వారా ఒక పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందన్న సందిగ్ధత నెలకొని వుండగా మధ్యలోకి రష్యా కూడా వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇరు వర్గాలకు ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనేందుకు పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తామని రష్యా తెలిపింది. అదేసమయంలో ఇరాన్ చూపుతున్న ధైర్యాన్ని కూడా మెచ్చుకున్నట్లు సమాచారం.

Mahesh Bbau: పోకిరి లా 100 రోజుల చిత్రాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి?

Mahesh Bbau: పోకిరి లా 100 రోజుల చిత్రాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి?మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా, పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన 'పోకిరి' చిత్రం నేటికి 20 ఏళ్ల ఘనమైన రోజులను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రం 'సూపర్ స్టార్' ను మునుపెన్నడూ చూడని ఒక వాస్తవిక పాత్రలో చూపించి, ఐకానిక్ 'పండుగాడు' వైబ్ కు నాంది పలికింది. కానీ గతాన్ని తలచుకోవడం, వేడుకలకు అతీతంగా, నేడు 'పోకిరి'ని ఒక భిన్నమైన కోణంలో చూడాలి.

Spirit: గొర్రెలు కాచుకునే మహిళ నిర్మించిన సినిమా స్పిరిట్ సిద్ధమవుతోంది

Spirit: గొర్రెలు కాచుకునే మహిళ నిర్మించిన సినిమా స్పిరిట్ సిద్ధమవుతోందివీరికి చదువు రాకపోయినా ఆర్టిస్టులను పెట్టుకుని తన కొడుకుతో తీసిన ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా చిత్రం ఆడియో వేడుకను హైదరాబాదులో ఘనంగా విడుదల చేశారు ఈ వేడుకకు ప్రముఖ దర్శకులు వి.సముద్ర, నటులు నిర్మాత అశోక్ కుమార్, నిర్మాత రామ్ దాస్ తదితరులు ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.

Chiranjeevi Photo shoot:ఫస్ట్ లుక్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెనుకభాగాన్ని చూపించిన బాబీ కొల్లి

Chiranjeevi Photo shoot:ఫస్ట్ లుక్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెనుకభాగాన్ని చూపించిన బాబీ కొల్లిడైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి‌తో కలిసి మెగాస్టార్ చేస్తున్న చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రారంభోత్సవం రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. ఈలోగా రెండు గెటప్ లతో ఫొటో షూట్ కూడా చేశారు. అందులో ఒకటి కాలేజీ కుర్రాడిగానూ మరోటి పెద్ద తరహా పాత్రలో వుండబోతున్నాడని తెలుస్తోంది. మారిన టెక్నాలజీ ద్వారా కాలేజీ పాత్రను స్పుష్టించడం ఈజీగావుంటుంది.

Venu Swamy: అషు రెడ్డి కేసులో పెద్ద మనిషిగా వేణుస్వామి - లేదంటే వేధింపు కేసు !

Venu Swamy: అషు రెడ్డి కేసులో పెద్ద మనిషిగా వేణుస్వామి - లేదంటే వేధింపు కేసు !ఎన్.ఆర్.ఐ. దర్మేంద్ర తనను అషు రెడ్డి మోసం చేసిందనే కేసులో అషు రెడ్డి వాయిస్ రికార్డ్ బయటకు వచ్చింది. ఆమె వాయిస్ ను బట్టి పెద్ద మనుషుల పంచాయితీలా వేణుస్వామి, నటి ప్రవీణా తో చర్చలు జరిపి తగు పరిష్కారం చేస్తానని చెబుతోంది. ఇంత రాద్దాంతం జరిగాక నీ మొహం చూడడం నాకు ఇష్టం లేదనీ, మా అమ్మను, కుటుంబసభ్యులను ధర్మేంద్ర ఇన్ వాల్వ్ చేయడం అసహ్యంగా వుందని ఆమె పేర్కొంది.

Aamir Khan: సాయి పల్లవిని అత్యుత్తమ నటిగా అభివర్ణించిన అమీర్ ఖాన్

Aamir Khan: సాయి పల్లవిని అత్యుత్తమ నటిగా అభివర్ణించిన అమీర్ ఖాన్అమీర్ ఖాన్, సాయి పల్లవిని భారతదేశంలో మనకున్న అత్యుత్తమ నటి అని అభివర్ణిస్తూ, ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. బాలీవుడ్ చిత్రం ఏక్ దిన్ ప్రచార కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, అమీర్ ఖాన్ సాయి పల్లవి నటన నైపుణ్యంపై తన ప్రశంసలను వ్యక్తం చేశారు. ఆమె అసాధారణ ప్రతిభను, తెరపై ఆమె చూపించే ప్రభావాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, "మన దేశంలో ఉన్న అత్యుత్తమ నటి సాయి," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
