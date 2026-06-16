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హర్మూజ్ జలసంధిలో టోల్ వసూలు చేయబోం కానీ సర్వీస్ చార్జ్ ఉంటుంది : ఇరాన్
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను నివారించేందుకు వీలుగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు ఫలించాయి. ఫలితంగా ఇరు దేశాల మధ్య ఈ నెల 19వ తేదీన వెనెజులా వేదికగా శాంతి ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేయనున్నారు. అయితే, హర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రయాణించే నౌకలకు టోల్ ఫీజు వసూలు చేసే విషయంపై ఇరాన్ మెలిక పెట్టింది.
ఈ జలసంధిలో ప్రయాణించే నౌకల నుంచి టోల్ వసూలు చేయబోరని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించగా.. కొంత సర్వీస్ ఛార్జీగా వసూలు చేస్తామని ఇరాన్ చెప్తోంది. ఈ ఛార్జీల విషయాన్ని ఆ దేశ విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బకేయి మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు.
'నౌకలు హర్మూజ్లో ప్రయాణిస్తున్నందుకు ట్రాన్సిట్ టోల్ వసూలు చేయబోం. ఇదే విషయాన్ని ఎప్పటినుంచో చెప్తున్నాం. అయితే నావిగేషన్ సర్వీసులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, నౌకలకు బీమా, ఇతర సముద్రయాన సర్వీసులకు మాత్రం ఛార్జీలు వసూలు చేస్తాం' అని వెల్లడించారు. అలాగే యుద్ధం ముగించేందుకు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చినప్పటికీ.. అమెరికాను విశ్వసించలేమని పేర్కొన్నారు. గత అనుభవాలే తమ అభిప్రాయానికి కారణమని తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాన్ని పర్యవేక్షించే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఒప్పందాల ప్రకారం.. తమ సరిహద్దుగా ఉన్న జలసంధి మీదుగా నౌకలు వెళ్లడానికి ఆయా దేశాలు ఫీజు వసూలుచేయడానికి అనుమతి లేదు. అయితే పైలటింగ్, టగ్గింగ్, పోర్ట్ సర్వీసులు అందిస్తే.. పరిమిత స్థాయిలో ఫీజు వసూలు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీజు పేరిట ఏ దేశాన్నీ లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదు. జలసంధి సహజంగా ఏర్పడుతుంది. అలాకాకుండా తవ్వడం ద్వారా ఏర్పడిన కాలువలను జలసంధికి భిన్నంగా పరిగణిస్తారు.
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