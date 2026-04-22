హర్మూజ్ జలసంధిలో కంటైనర్ నౌకపై దాడి చేసిన ఇరాన్
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా, ఇంధన రవాణాకు ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొంది. తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధిలో కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్ కాల్పులు దాడి చేసింది. ఈ విషయాన్ని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ వెల్లడించింది. ఈ దాడిలో కంటైనర్ నౌక్ దెబ్బతినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ హర్మూజ్ జలసంధిలో ఓ కంటైనర్ నౌకపై కాల్పులకు పాల్పడిందని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ పేర్కొంది. కాల్పులకు ముందు గన్బోట్ నౌకకు ఎలాంటి హెచ్చరికలు చేయలేదని తెలిపింది. కాల్పుల్లో నౌకకు నష్టం వాటిల్లిందని, ఇందులో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్పష్టంచేసింది.
ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది సేపటికే.. ఒక రవాణా నౌకపై కూడా ఇరాన్ కాల్పులు జరిపిందని పేర్కొంది. ఈ ఘటనలో సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని, నౌకకు కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని పేర్కొంది. కంటైనర్ నౌకపై దాడిని ఇరాన్ మీడియా కూడా ధ్రువీకరించింది. టెహ్రాన్కు చెందిన వాణిజ్య నౌకను అమెరికా దళాలు ఇటీవల స్వాధీనం చేసుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈ దాడి జరగడం ఉద్రిక్తతలను మరోసారి తీవ్రతరం చేసింది.
మరోవైపు, అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య చర్చలపై సందిగ్ధం వీడలేదు. ఈ క్రమంలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఇరాన్ రాయబారి అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో రెండోవిడత చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధమేనని తెలిపింది. అయితే, హర్మూజ్లో తమ నౌకలపై కొనసాగుతోన్న దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయాలని షరతు విధించారు.
తమ నౌకలను దిగ్బంధించడంతో అమెరికా కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని ఇరావానీ అన్నారు. దీన్ని ఎత్తివేయాలని తాము అడిగామని.. అందుకు అమెరికా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తమకు కొన్ని సంకేతాలు కూడా అందాయన్నారు. దిగ్బంధనం తొలగించిన వెంటనే.. ఇస్లామాబాద్లో చర్చలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా చర్చలు కాకుండా.. యుద్ధం చేయాలనుకుంటే అందుకు ఇరాన్ కూడా సిద్ధంగా ఉందన్నారు.