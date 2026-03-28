అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డ ఇరాన్, రోజుకి రూ. 1300 కోట్లకు పైగా ఆదాయం
మనకి ఓ సామెత వుంది. వాడిని తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డాడురా అనేది. అంటే దానర్థం... ఒకడిని నాశనం చేద్దామని చూస్తే అది కాస్తా వాడికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. వాడికి పట్టిన దరిద్రం వదిలిపోయి అదృష్టం వాడిని పట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇలాగే ఇరాన్ దేశం పరిస్థితి వుంది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన దాడి చేసి తమ దారిలోకి తెచ్చుకోవాలనుకుని ఆ దేశంపై యుద్ధం ప్రకటించాయి.
భీకరమైన దాడులు చేస్తున్నాయి. ఐతే ఈ దాడులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నది ఇరాన్. తమ భూభాగం పైన బాంబులు వేసేందుకు వస్తున్న వందలకోట్ల విలువచేసే విమానాలను జస్ట్ లక్షలతో తయారైన క్షిపణులతో కూల్చేస్తోంది. దీనికితోడు ప్రపంచ దేశాలకు సరఫరా అవుతున్న చమురు రవాణా మార్గం అయిన హార్ముజ్ జలసంధిని మూసేసి గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలకు షాకిచ్చింది. తమ స్నేహపూర్వక దేశాలకు ఇంధనం అమ్ముకుంటోంది.
ఇలా అమ్ముతూ రోజుకి రూ. 1300 కోట్లకు పైగా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. ఈ ఆదాయం 2 వేల కోట్ల రూపాయలు దాటిపోయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే జరిగితే అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఎప్పటికీ ఇరాన్ దేశాన్ని జయించలేవు. పైగా తోక ముడిచి వెనక్కి వెళ్లాల్సిందే. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ట్రంప్.. అనవసరంగా కొరివితో తల గోక్కున్నామని లోలోపల మథనపడుతున్నట్లు సమాచారం.