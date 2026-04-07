ట్రంప్ డెడ్లైన్ను పట్టించుకోని ఇరాన్, ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ దేశానికి విధించిన డెడ్ లైన్ మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపధ్యంలో కొన్నిగంటలకు ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ మాట్లాడుతూ... యుద్ధంలో ప్రాణాలను త్యాగం చేసేందుకు తనతోపాటు తమ దేశ పౌరులంతా సిద్ధంగా వున్నారని అన్నారు. అమెరికా పెట్టిన షరతులను అంగీకరించబోమనీ, అదేసమయంలో తాము పెట్టిన షరతులను అంగీకరిస్తే తక్షణమే యుద్ధ విరమణ చేస్తామని చెప్పారు.
హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే మంగళవారం రాత్రి ఇరాన్ దేశంపై భారీ దాడులు చేస్తామనీ, రాత్రికి రాత్రే ఇరాన్ దేశం ఏమీ లేకుండా పోతుందని ట్రంప్ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంత తీవ్రమైన వార్నింగ్ ఇచ్చినా ఇరాన్ దేశం మాత్రం ఎంతకీ వెనకడుగు వేయడంలేదు. మరోవైపు ఖమేనీ కుమారుడు, సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ కోమాలో వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు ఇరాన్ దేశ ప్రజలు ఎవరూ రైళ్లలో ప్రయాణం చేయవద్దంటూ ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరించింది. దీన్నిబట్టి మంగళవారం రాత్రి ఇరాన్ దేశంలో మౌళిక సౌకర్యాలపై భీకర దాడులే జరిగే అవకాశం వుందనే వార్తలు మరింత బలపడుతున్నాయి.
మంగళవారం మరణమృదంగం
మంగళవారం ఇరాన్ దేశంలో మరణమృదంగం వినిపిస్తాననీ, ఆరోజు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కర్మాగారాలు, పరిశ్రమలు ఇలా ఇరాన్కు వెన్నెముక వంటివన్నీ విరిచేస్తామన్నారు. అలా అన్నీ నాశనమయ్యే దాకా ఇరాన్ దారికి వచ్చేట్లు కనబడటం లేదన్నారు. ఇరాన్ దేశంపైన యుద్ధం చేసేందుకు 50 వేలమంది అమెరికన్ సాయుధ దళాలను పంపిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు అధునాతన యుద్ధ విమానాలు ఏ క్షణమైనా టేకాఫ్ అయ్యేందుకు రన్ వే పైన ఇంజిన్లు ఆన్లో పెట్టుకుని చూస్తున్నాయి. అటు సైన్యం, ఇటు విమానాలు అంతా కలిసి మంగళవారం నాడు ఇరాన్ దేశంలో బీభత్సం సృష్టించబోతున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. తన అధికారిక పేజీ ట్రూత్ లో ఆయన సహనం కోల్పోయి బూతులు సైతం రాశారంటే పరిస్థితి ఎలా వుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.