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ఇరాన్కు మూడింది, చెప్పిన మాట వినటంలేదు: ట్రంప్ ఆగ్రహం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ దేశంపై మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఇరాన్ తమ చేతిలో పూర్తిగా ఓడిపోయిందనీ, సైనికపరంగా ఆ దేశం సర్వనాశనం అయ్యిందని అన్నారు. టెహ్రాన్ వద్ద వున్న క్షిపణి సామర్థ్యం కూడా క్షీణించిందనీ, అయినా లేవలేకపోయినా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని మండిపడ్డారు.
ఒప్పందం కుదుర్చునేందుకు ముందుకు రమ్మని అడుగుతుంటే నీలుగుతున్నారనీ, ఇరాన్ నేతలవి మాటలే తప్ప చేతల్లో ఏమీ కనబడటం లేదని ఎద్దేవా చేసారు. యుద్ధ విరమణపై ఒప్పందం కుదుర్చుకోనట్లయితే ఇరాన్ దేశానికి సంబంధించిన విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై తమ సైన్యం దాడులు చేసి సర్వనాశనం చేస్తుందని అన్నారు. మరోవైపు ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు ఖతార్ ప్రతినిధులు వెళ్లినట్లు సమాచారం.
లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాజా ది రాజా నుంచి యూత్ ఫుల్ మెలోడీ తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.
కనకవర్షం కురిపిస్తున్న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. భారీ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం వసూళ్ల పరంగా కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.332 కోట్ల మేరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రం నిర్మాణ సంస్థ వృద్ధి సినిమాస్ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
NBK111 Birthday Treat: గన్ కల్చర్ తో స్టయిలిష్ గా NBK111 బర్త్ డే ట్రీట్
నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా NBK111 చిత్రం గ్లింప్స్ ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. గన్ పట్టుకుని బైక్ పై రౌండ్లు వేస్తూ సాగిన యాక్షన్ సీన్స్ స్టయిలిష్ గా వున్నాయి. థమన్ సంగీత సారథ్యంలో సాగిన నేపథ్యం ఓజీ తరహాలో అనిపించినా బాలయ్య కోసం బాక్స్ లు బద్దలయ్యేట్లుగా సౌండ్ ను పొందుపరిచారు. అభిమానులకు ట్రీట్ గా వుందనిపించింది.