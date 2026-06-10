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  4. Iran is in deep trouble; it is not heeding advice: Trump furious
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (22:34 IST)

ఇరాన్‌కు మూడింది, చెప్పిన మాట వినటంలేదు: ట్రంప్ ఆగ్రహం

donald trump
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (22:34 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (22:38 IST)
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ దేశంపై మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఇరాన్ తమ చేతిలో పూర్తిగా ఓడిపోయిందనీ, సైనికపరంగా ఆ దేశం సర్వనాశనం అయ్యిందని అన్నారు. టెహ్రాన్ వద్ద వున్న క్షిపణి సామర్థ్యం కూడా క్షీణించిందనీ, అయినా లేవలేకపోయినా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని మండిపడ్డారు.
 
ఒప్పందం కుదుర్చునేందుకు ముందుకు రమ్మని అడుగుతుంటే నీలుగుతున్నారనీ, ఇరాన్ నేతలవి మాటలే తప్ప చేతల్లో ఏమీ కనబడటం లేదని ఎద్దేవా చేసారు. యుద్ధ విరమణపై ఒప్పందం కుదుర్చుకోనట్లయితే ఇరాన్ దేశానికి సంబంధించిన విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై తమ సైన్యం దాడులు చేసి సర్వనాశనం చేస్తుందని అన్నారు. మరోవైపు ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు ఖతార్ ప్రతినిధులు వెళ్లినట్లు సమాచారం.
 
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ఐవీఆర్

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