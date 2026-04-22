ఓటమి అంచున ఉన్నవారు షరతులు విధించలేరు : ట్రంప్ కాల్పుల విమరణ పొడగింపుపై ఇరాన్ కామెంట్స్
ఓటమి అంచునవున్నవారు షరతులు విధించలేరని ఇరాన్ వ్యాఖ్యానించింది. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధంలో భాగంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కాల్పుల విరమణను పొడగించారు. దీనిపై ఇరాన్ వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేసింది. కాల్పుల విరమణను పొడగించడాన్ని ఇరాన్ వెక్కిరించింది. ఇది అర్థంలేని చర్యగా అభివర్ణించింది. పైగా, ఓడిపోయేవారు షరతులు పెట్టకూడదంటూ ఎద్దేవా చేసింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సీజ్ఫైర్ను పొడిగించడంపై ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఘాలిబఫ్ సీనియర్ సలహాదారు మహ్దీ మహమ్మదీ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. ట్రంప్ కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు అర్థం లేనిదని కొట్టిపారేశారు. ఓటమి అంచున ఉన్నవారు.. షరతులు విధించలేరని ఎద్దేవా చేశారు.
అలాగే, తమ నౌకల రాకపోకలపై దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగించడం అంటే.. అది బాంబు దాడితో సమానమేనని వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి సైనిక ప్రతిస్పందన తప్పనిసరిగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ట్రంప్ కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు అనేది హఠాత్తుగా తమపై దాడి చేయడం కోసం చేసిన ప్రణాళిక అని ఆరోపించారు.
ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందంటూ బెదిరించారు. ఇక, అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య ఈనెల 8న రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది ముగియడానికి కొన్ని గంటల ముందు.. కాల్పుల విరమణను పొడిగిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే, హర్మూజ్ వద్ద తమ దిగ్బంధనం మాత్రం ఇంకా కొనసాగనుందని స్పష్టంచేశారు.