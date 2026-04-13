సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
Written By PNR
Last Updated : సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026 (15:36 IST)

పశ్చిమాసియాలో కమ్ముకుంటున్న యుద్ధమేఘాలు... భారత్‌కు వచ్చిన చమురు ట్యాంకర్లు

oil ship
పశ్చిమాసియా మరోమారు యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయ. ఇలాంటి తరుమంలో ఇరాన్‌కు చెందిన రెండు భారీ చమురు ట్యాంకర్లు (నౌకలు) భారత్‌కు సురక్షితంగా చేరుకున్నాయి. షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, నేషనల్ ఇరానియన్ ట్యాంకర్ కంపెనీకి చెందిన ఈ నౌకలు గుజరాత్‌లోని సిక్కా పోర్టులో లంగరేశాయి. మార్చి మధ్యలో ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్ ద్వీపం నుంచి బయల్దేరిన ఈ నౌకలు, సుమారు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును మోసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ చమురును ఏ భారతీయ సంస్థ కొనుగోలు చేసిందనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. 
 
మరోవైపు, 2019లో అమెరికా విధించిన కఠిన ఆంక్షల కారణంగా భారత్ ఇరాన్ నుంచి చమురు దిగుమతులను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. కానీ, ఇటీవల పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని గుర్తించిన అగ్రరాజ్యం, ఇరాన్‌పై ఉన్న ఆంక్షలను కొంతమేర సడలించింది. ముఖ్యంగా సముద్ర జలాల్లో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురు నౌకలను కొనుగోలు చేసేందుకు అమెరికా అనుమతించడంతో, ఈ సరఫరా మళ్లీ పునరుద్ధరణకు నోచుకుంది. అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలమై, హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధన ముప్పు పొంచి ఉన్న వేళ ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
 
ప్రపంచంలోనే చమురు దిగుమతి చేసుకునే దేశాల్లో మూడో అతిపెద్ద దేశమైన భారత్, తన ఇంధన అవసరాల కోసం వైవిధ్యమైన మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటున్న తరుణంలోనే, ఇప్పుడు ఇరాన్ నుంచి కూడా సరఫరా మొదలవ్వడం దేశ ఇంధన భద్రతకు ఊరటనిచ్చే అంశం. ఒకవైపు ట్రంప్ యంత్రాంగం, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్‌పై దాడులకు సిద్ధమవుతున్న వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, భారత్ తన వ్యూహాత్మక అవసరాలకు అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇంధన కొరతను అధిగమించేందుకు ఉపయోగించుకుంటామని భారత్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ చమురు రాక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. 

