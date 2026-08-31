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  4. Iran President Pezeshkian to Meet PM Modi at SCO Summit in Kyrgyzstan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (11:21 IST)

ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో భేటీ కానున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

Pezeshkian-PM Modi
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:21 IST)
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Pezeshkian-PM Modi
షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్‌సీవో) శిఖరాగ్ర సమావేశం, ఎస్‌సీవో ప్లస్ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు కిర్గిజ్‌స్థాన్‌లో రెండు రోజుల పర్యటనలో ఉన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ సోమవారం తెలిపింది.
 
ఎస్‌సీవో శిఖరాగ్ర సమావేశం, ఎస్‌సీవో ప్లస్ సమావేశంలో పాల్గొని ప్రసంగించేందుకు పెజెష్కియన్ టెహ్రాన్ నుండి కిర్గిజ్‌స్థాన్ రాజధాని బిష్‌కెక్ బయలుదేరారని ఐఆర్ఎన్ఏ పేర్కొంది. తన పర్యటనలో, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ప్రధాని మోదీ, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, కిర్గిజ్‌స్థాన్, రష్యా, తజికిస్థాన్ అధ్యక్షులతో సహా సమావేశంలో పాల్గొంటున్న పలువురు నాయకులతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు. 
 
కిర్గిజ్ అధ్యక్షుడు సాదిర్ జపరోవ్ ఆహ్వానం మేరకు, పెజెష్కియన్ 6వ వరల్డ్ నోమాడ్ గేమ్స్ అధికారిక ప్రారంభోత్సవానికి కూడా హాజరవుతారని ఐఆర్ఎన్ఏ నివేదించింది. బయలుదేరే ముందు పెజెష్కియన్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని, అయితే ఏ విధమైన దురాక్రమణకైనా దృఢ సంకల్పంతో, శక్తివంతంగా స్పందిస్తామని పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ ప్రాంతంలో అస్థిరత అన్ని దేశాలకు హానికరమని అభిప్రాయపడిన ఆయన, ఆర్థిక- భద్రతా లక్ష్యాలను సాధించడానికి పరస్పర సహకారం, సమన్వయం అవసరమని చెప్పారు. ఈ సమావేశం అత్యంత కీలకమైనది ఇందులో ఈ ప్రాంతానికి చెందిన చాలా మంది నాయకులు పాల్గొంటారు. 
 
ప్రపంచంలో ఒక ఏకీకృత వ్యవస్థను లేదా ఏకరీతి విధానాన్ని తీసుకురావాలని కొన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో, ప్రపంచ వేదికపై వైవిధ్యభరితమైన మరియు స్వతంత్ర గళాలు ఉన్నాయనడానికి ఈ సమావేశం ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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