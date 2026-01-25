బంకర్లోకి వెళ్లి దాక్కున్న ఇరానీ అధినేత ఖమేనీ
అగ్రరాజ్యం అమెరికా దాడి చేస్తుందనే భయాలు ఇరాన్ను చుట్టుముట్టాయి. దీంతో ఆ దేశాధినేత రక్షణ కోసం అధికారులు చర్యలు మొదలుపెట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని అధికారులు టెహ్రాన్లోని సురక్షితమైన బంకర్కు తరలించినట్లు సమాచారం.
అమెరికా దాడి చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని సీనియర్ మిలిటరీ అధికారుల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అత్యంత సురక్షితమైన బంకర్లో ఖమేనీ ఆశ్రయం పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని టెహ్రాన్లోని పలు సొరంగాలకు అనుసంధానం చేసినట్లు సమాచారం.
ఈ క్రమంలోనే సుప్రీం లీడర్ తన కార్యాలయ బాధ్యతలను చిన్న కుమారుడు మసూద్ ఖమేనీకి అప్పగించినట్లుగా మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కార్యనిర్వాహక వర్గంతో సమన్వయ పనులు కూడా ఆయనే చూడనున్నట్లు తెలిపాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై ఇరాన్ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన లేదు.
మరోవైపు, ఇరాన్లో ఖమేనీ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా భారీ నిరసనలు చలరేగాయి. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఘర్షణల్లో వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిరసనకారులకు హాని కలిగితే రంగంలోకి దిగుతామని హెచ్చరించారు. ఆ దేశంపై సైనిక చర్యకు కూడా సిద్ధమవగా.. చివరి నిమిషంలో రద్దు చేసుకున్నారు.