ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న కొత్త ఆయుధం ఉంది.. గుండెపోటు తప్పదు.. షహ్రామ్
పశ్చిమాసియా దేశాలకు మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. ఇరాన్ నావికాదళ కమాండర్ రియర్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ ఇరానీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలను ఎదుర్కొనేందుకు ఇరాన్ తన అమ్ములపొదిలో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన, రహస్యమైన ఆయుధాన్ని బయటకు తీయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న కొత్త ఆయుధం ఉందని, అది ఏకంగా వారికి గుండెపోటు తెప్పించగలదని షహ్రామ్ హెచ్చరించారు. అమెరికా విధిస్తున్న ఆర్థిక, నావికా దిగ్బంధనాల వల్ల తాము లొంగిపోతామని అనుకోవడం శత్రువుల భ్రమ అని ఆయన వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
కాగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిపై నియంత్రణ కోసం పోరు ముదిరింది. దిగ్బంధనం ఎత్తివేస్తేనే జలసంధిని తెరుస్తామన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు.
బాంబు దాడుల కంటే ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసే నావికా ముట్టడే ప్రభావవంతమైన వ్యూహమని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాన్ని సాధించకూడదన్నదే తన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.