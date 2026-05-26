తాజ్ మహల్ను సందర్శించిన రూబియో.. ఫైర్ అయిన ఇరాన్
వాషింగ్టన్-టెహ్రాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నడుమ, అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో తన భారత పర్యటనలో భాగంగా తాజ్ మహల్ను సందర్శించడం ఇరాన్ నుండి తీవ్ర వ్యాఖ్యలకు దారితీసింది. తన సతీమణితో కలిసి ఆగ్రాలోని ఈ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాన్ని సందర్శించిన రూబియో, ఆ పర్యటనకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాలపై హైదరాబాద్లోని ఇరాన్ కాన్సులేట్ జనరల్ స్పందిస్తూ, ఆ కట్టడం వెనుక ఉన్న పర్షియన్ ప్రభావం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది.
Rubio
ఎక్స్ పోస్టులో ఇరాన్ - తాజ్ మహల్ మధ్య ఉన్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను రూబియో విస్మరిస్తున్నారని ఇరాన్ కాన్సులేట్ సూచించింది. ఈ స్మారక చిహ్నం ఒక చక్రవర్తి ఇరాన్ భార్యపై ఉన్న ప్రేమతో నిర్మించబడింది. ఇరాన్ వాస్తుశిల్పుల మేధస్సుతో రూపొందించబడింది.. అని కాన్సులేట్ రాసింది. అంతేకాకుండా, "అతని ప్రభుత్వం నేడు ఇరాన్ నాగరికతను తుడిచిపెట్టేస్తామని బెదిరిస్తూ, ఇతర నాగరికతలను అవమానిస్తోంది" అని కూడా జోడించింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ, సైనిక వివాదాల నేపథ్యంలో, అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి. మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ తన భార్య ముంతాజ్ మహల్ జ్ఞాపకార్థం నిర్మించిన తాజ్ మహల్, ఇండో-ఇస్లామిక్ వాస్తుశిల్పానికి అత్యుత్తమ ఉదాహరణలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.
Vaishnavi : ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి ప్రియసఖి మెలోడీ గీతం విడుదల
‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ చిత్ర బృందం తాజాగా రెండవ గీతం ‘ప్రియసఖి’ని విడుదల చేసింది. ఈ పాట తన భావోద్వేగ లోతు, హాయినిచ్చే అనుభూతితో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. ప్రేమ అనే భావన చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ పాట, ఒక యువకుడు తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి పట్ల మనసులో దాచుకున్న మౌన భావాలను, ఆరాధనను, అనురాగాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించింది.
అతని కోసం పెద్ది చిత్రంలో నటించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా : దివ్యేందు శర్మ
M.M. Keeravani: లవ్ స్టోరీలో ఏడు పాటలు ఉంటాయంటే బ్లాక్ బస్టర్ : ఎంఎం కీరవాణి
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా చెన్నై లవ్ స్టోరీ. అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.
పెద్ది రామ్చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్
టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్లో శృతి హాసన్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్లో పెద్ది వేడుక జరిగింది