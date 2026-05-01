మా కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే ట్రంప్కు గుండెపోటు వస్తుంది : ఇరాన్
తమ సైన్యం అమ్ములపొదిలో ఉన్న కొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్కు గుండెపోటు వస్తుందని ఇరాన్ వ్యాఖ్యానించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలపై కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఆ ఆయుధం పేరెత్తగానే శత్రు బలగాలు తీవ్రంగా భయపడుతున్నాయని, ఆ ఆయుధం గుండెపోటు కూడా తెప్పించగలదన్నారు.
హర్మూజ్ జలసంధిపై దిగ్బంధనం ఎత్తేస్తే చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ మరోమారు తేల్చి చెప్పింది. ఈ ప్రతిపాదనను ట్రంప్ తిరస్కరించారు. ముందు అణు ఒప్పందం చేసుకుంటేనే దిగ్బంధం ఎత్తివేస్తామని లేదంటే నిరవధికంగా దిగ్బంధనం కొనసాగుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారాయి.
ఇదే అంశంపై ఇరాన్ నౌకాదళాధికారి రియల్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ ఇరానీ మాట్లాడుతూ, శత్రువులు బయపడే కొత్త ఆయుధాన్ని త్వరలోనే ప్రయోగిస్తామని, ఆ ఆయుధం వాళ్ల దగ్గరే ఉంది.. చూస్తే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేలా ఉంటుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.
చట్టాలను మార్చండి : సుప్రీంకోర్టు
ఓ మైనర్ బాలిక గర్భవిచ్ఛిత్తి కేసులో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో 30 వారాల గర్భవిచ్ఛిత్తికి బాలికకు ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానం అనుమతిచ్చింది. అయితే దీనిపై ఎయిమ్స్ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ వేసింది. ఈ దశలో గర్భాన్ని తొలిగిస్తే.. ఆ బాలిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సుప్రీం సూచనలు చేసింది.
ఇష్టం లేకుండా గర్భాన్ని కొనసాగించాలని ఒక మహిళ మరీ ముఖ్యంగా ఒక బాలికను బలవంతం చేయలేమని ఇటీవల ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. అలాగే ఆ గర్భాన్ని తొలగించేందుకు అనుమతిచ్చింది. 'ఈ దశలో గర్భవిచ్ఛిత్తి చేస్తే ఆ మైనర్ తల్లి ఆరోగ్యంపై సుదీర్ఘ ప్రభావం ఉంటుంది' అని కోర్టులో ఎయిమ్స్ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ వేసింది.
దీనిపై సుప్రీం ధర్మాసనం స్పందిస్తూ.. 'బాలికపై అత్యాచారం జరిగిన కేసు ఇది. ఆ ఘటన తాలూకు క్షోభ ఆమెకు జీవితాంతం ఉంటుంది. ఆమె ఎంత బాధపడి ఉంటుందో ఊహించుకోండి. ఆ బాలిక ఆరోగ్యంపై శాశ్వత ప్రభావం లేకపోతే దీనిని నిర్వహించాలి. ఈ ఆరోగ్య సమస్యల విషయంలో బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి. వారు తగిన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయం చేయాలి. అందుకే నిర్ణయం బాధిత బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులకే వదిలేస్తున్నాం' అని పేర్కొంది.
అత్యాచార కేసుల్లో బాధితులు గర్భం దాల్చితే ఏ సమయంలోనైనా దాన్ని తొలగించుకునేలా మార్పులు తీసుకురావాలని ఈ సందర్భంగా కేంద్రానికి సూచనలు చేసింది. 20 వారాలు దాటిన తర్వాత కూడా ఈ అవాంఛిత గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు అత్యాచార బాధితులకు అనుమతించేలా చట్టాన్ని సవరించాలని సూచించింది.