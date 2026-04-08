గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (23:25 IST)

ప్రపంచంతో ఆడుకుంటున్న ఇరాన్, మళ్లీ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేసింది

ఇరాన్ ప్రపంచంతో ఆడుకుంటోంది. అటువైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు కూడా అదేరీతిన సాగుతున్నాయి. తమ దేశం నుంచి సరఫరా అయ్యే ఇంధనం ప్రపంచానికి ఎంత ముఖ్యమో తెలుసుకున్న ఇరాన్, ఆగ్రహం వస్తే చాలు హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేస్తోంది. ఇప్పుడు మరోసారి హర్మూజ్‌ను మూసేసింది.
 
లెబనాన్ దేశంపై ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులకు నిరసనగా తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలియజేసింది. అమెరికాతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరి ఒకరోజు కూడా గడవకముందే ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో పశ్చిమాసియా దేశాలు ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నాయి. పరిస్థితి ఎలాంటి ఆందోళకర దిశగా సాగుతుందోనన్న భయం మొదలైంది.

వరుసగా రూ.100 కోట్ల చిత్రాలు.. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ప్రదీప్‌కు కలిసొస్తుందా?యువ తమిళ నటుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్, ప్రధాన పాత్రలో వరుసగా మూడు రూ. 100 కోట్ల చిత్రాలను అందించడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ యువ నటుడు నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు నిజంగా అసాధారణమైనది. కేవలం మూడు చిత్రాలతోనే ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని గడించడంతో, ప్రదీప్ తన తదుపరి చిత్రంతో కూడా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడని ప్రేక్షకులు ఆశించడం సహజమే. కానీ, అతని తాజా చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఈ చిత్రం చాలా కాలంగా నిర్మాణ దశలోనే ఉంది. ఎట్టకేలకు ఏప్రిల్ 10న విడుదల కాబోతోంది. చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి, మరో మూడు రోజుల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Lokesh Kanagaraj: ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ చిత్రం షూటింగ్ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్ తో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామని దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఈరోజు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ తో కలిసి వున్న పొటోను షేర్ చేసి 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్‌తో కలిసి పనిచేయనున్నారనే విషయాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ సూచించారు

Dhanush: ధనుష్ కారాలోని కన్నమ్మా ఎన్ కన్నమ్మ పాట 1 మిలియన్ వ్యూస్ దాటిందిధనుష్ రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ *కారా* నుండి వచ్చిన కన్నమ్మ ఎన్ కన్నమ్మ అని మధురమైన పాట, యూట్యూబ్‌లో 10 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు సాధించిన మొదటి పాట 'వాయా ఏ కరసామి' తర్వాత, అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వేగంగా 10 లక్షల వీక్షణలను అధిగమించింది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించగా, ధనుష్ హృద్యమైన సాహిత్యం అందించారు.

Ramya Krishna: అల్లు అర్జున్.. రాకా లో రమ్యక్రిష్ణ - ఏడు విదేశీ భాషలలో విడుదలకు సన్నాహాలుబ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడు అట్లీతో అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు అధికారికంగా 'రాకా' అని పేరు పెట్టారు. ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, చిత్ర నిర్మాతలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. జంతువు గోళ్ల వివరాలతో, బోల్డ్, గుండు అవతార్‌లో నటుడిని చూపిస్తున్న ఈ పోస్టర్, సన్ పిక్చర్స్‌తో ఆయన చేస్తున్న ఈ కలయిక సాధారణ పరిమితులకు అతీతమైన ఒక గొప్ప దృశ్యమని ధృవీకరిస్తోంది.

Thiruveer: తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల చిత్రం ఓ..! సుకుమారి షూటింగ్ పూర్తితిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ తమ గత చిత్రాలతో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరూ కలిసి విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి' చేస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.
