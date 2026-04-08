ప్రపంచంతో ఆడుకుంటున్న ఇరాన్, మళ్లీ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేసింది
ఇరాన్ ప్రపంచంతో ఆడుకుంటోంది. అటువైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు కూడా అదేరీతిన సాగుతున్నాయి. తమ దేశం నుంచి సరఫరా అయ్యే ఇంధనం ప్రపంచానికి ఎంత ముఖ్యమో తెలుసుకున్న ఇరాన్, ఆగ్రహం వస్తే చాలు హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేస్తోంది. ఇప్పుడు మరోసారి హర్మూజ్ను మూసేసింది.
లెబనాన్ దేశంపై ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులకు నిరసనగా తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలియజేసింది. అమెరికాతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరి ఒకరోజు కూడా గడవకముందే ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో పశ్చిమాసియా దేశాలు ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నాయి. పరిస్థితి ఎలాంటి ఆందోళకర దిశగా సాగుతుందోనన్న భయం మొదలైంది.