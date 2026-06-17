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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (17:37 IST)

ఇరాన్‌తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్

donald trump
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (17:35 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (17:37 IST)
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పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనేందుకు ఇరాన్‌తో కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఫైనల్ కాదని, తమకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరాన్‌తో తాము చేసుకోబోయేది కేవలం ఒక అవగాహన మాత్రమేనని, అదే ఫైనల్ కాదన్నారు. ఒకవేళ అందులోని అంశాలు తమకు నచ్చకున్నా, ఇరాన్ తీరు నచ్చకున్నా ఆ దేశంపై మళ్లీ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ఆయన తెలిపారు. 
 
జీ7 శిఖరాగ్ర సదస్సు నేపథ్యంలో ఫ్రాన్స్‌ పర్యటనలో ఉన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో రెండు రోజుల్లో అవగాహన ఒప్పందంపై ఇరుదేశాలూ సంతకాలు చేయనున్న వేళ ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అమెరికా - ఇరాన్ ఒప్పందంలో భాగంగా పునర్నిర్మాణ నిధుల కింద టెహ్రాన్‌కు 300 బిలియన్ డాలర్లు సమకూర్చే అంశం ఉందని వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవమని ట్రంప్ తెలిపారు. 
 
తాము ఒక్క పైసా కూడా వెచ్చించడం లేదన్నారు. 'మేం పెట్టుబడి పెట్టడం లేదు. మా దగ్గర అటువంటి ఫండ్‌ ఏదీ లేదు. ఇరాన్‌‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని గల్ఫ్ దేశాలనూ కోరడం లేదు. ఒకవేళ వారు ముందుకొస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు. అయితే.. ఇరాన్‌ ధోరణి ఎలా ఉంటుందో ఒక అవగాహన వచ్చేవరకు కొంతకాలం పాటు ఆ దేశాలు అటువంటి పని చేయకపోవచ్చు' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. 
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ఠాగూర్

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