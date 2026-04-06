Iran War Live Updates: ఇజ్రాయేల్ దాడులు ఇరాన్లో 18మంది మృతి
పశ్చిమ ఆసియా ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి సోమవారం ఉదయం మధ్య ఇరాన్లోని రెండు నగరాలైన ఇస్లాంషహర్, ఖోమ్లలో ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో కనీసం 18 మంది మరణించగా, లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 15 మంది మరణించారు.
హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్ ఒక కొత్త షరతును ప్రతిపాదించింది. ఆదివారం సాయంత్రం, అధ్యక్ష అధికార ప్రతినిధి సయ్యద్ మహమ్మద్ మెహదీ తబాతబాయి మాట్లాడుతూ, యుద్ధ నష్టాలకు ఇరాన్కు పరిహారంగా రవాణా ఆదాయాలను పాక్షికంగా కేటాయిస్తేనే ఈ కీలకమైన జలమార్గం తిరిగి తెరవడం సాధ్యమవుతుందని అన్నారు.
సోమవారం గడువులోగా టెహ్రాన్ హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవకపోతే, ఇరాన్ కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో అసభ్య పదజాలంతో బెదిరించిన కొద్దిసేపటికే ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి.
ఆ తర్వాత ఆయన ఆ గడువును 24 గంటలు పొడిగించి, మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల (ఈస్టర్న్ టైమ్) వరకు లేదా బుధవారం సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు పొడిగించినట్లు కనిపించింది.
అమెరికా వర్గాలను ఉటంకిస్తూ, మధ్యవర్తులైన పాకిస్థాన్, టర్కీ, ఈజిప్ట్ దేశాలు 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నప్పటికీ, రాబోయే 48 గంటల్లో పాక్షిక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని సోమవారం ఉదయం ఆక్సియోస్ ఒక నివేదికలో పేర్కొంది.