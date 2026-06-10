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  4. Iran war updates: Trump claims Iran shot down helicopter, vows to respond
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 10 June 2026 (09:08 IST)

రణరంగంగా మారిన పశ్చిమాసియా - అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య భీకర దాడులు

iran war
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (09:07 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (09:08 IST)
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పశ్చిమాసియా మరోమారు రణరంగంగా మారింది. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య భీకర దాడులు జరుగుతున్నాయి. హార్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో అపాచీ హెలికాఫ్టర్ కూలిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులకు దిగింది. ఈ దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ గట్టిగా ప్రతిస్పందిస్తోంది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక, ఇతర స్థావరాలే లక్ష్యంగా భీకర దాడులు చేస్తోంది. 
 
అమెరికా దాడులను దురాక్రమణ చర్యగా ఐఆర్‌జీసీ అభివర్ణించింది. బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా నావికా ఫ్లీట్‌తో పాటు, జోర్డాన్‌లోని ఆ దేశానికి చెందిన అల్‌ అజ్రాక్‌ వైమానిక స్థావరం లక్ష్యంగా దాడులు చేసినట్లు తెలిపింది. కువైట్‌, బహ్రెయిన్‌, యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ సహా ఉత్తర ఇరాక్‌లలో పలు పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి. 
 
తమ భూభాగంపై దాడులు ఇలానే కొనసాగితే.. తీవ్ర ప్రతిస్పందన ఉంటుందని ఇరాన్‌ హెచ్చరించింది. దీనికి ముందు దక్షిణ ఇరాన్‌లోని జాస్క్‌, సిరిక్‌, ఖేష్మ్‌ సహా పలు ప్రాంతాలు లక్ష్యంగా యూఎస్‌ దళాలు దాడులు చేశాయి. డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఆదేశాల మేరకు ఇరాన్‌పై ఆత్మరక్షణ దాడులు ప్రారంభించినట్లు యూఎస్‌ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ పేర్కొంది. ఈ దాడులను ట్రంప్‌ సమర్థించుకున్నారు. 
 
ఆయన ఓ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇరాన్‌‌కు గట్టి సందేశం ఇచ్చేందుకే ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ‘ప్రతిస్పందనలు చాలా ముఖ్యం అని నేను భావిస్తున్నా. వారు మా హెలికాప్టర్‌ను కూల్చివేశారు. వారు చేసిన దానికి ఇది మా ప్రతిస్పందన. ఇది చాలా బలంగా.. అత్యంత శక్తిమంతంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నా’ అని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. 
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