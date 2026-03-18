ఇక కాస్కోండి... మా దెబ్బ రుచిచూపిస్తాం.. గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ హెచ్చరిక
పొరుగున ఉండే గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేసింది. తమ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగిన దాడులకు ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఇంధన వనరులపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా దీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశానికి చెందిన టెహ్రాన్ టైమ్స్ పోస్టులు పెట్టింది.
ఇరాన్లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ఫీల్డ్ అయిన సౌత్ పార్స్ మౌలిక సదుపాయాలపై బుధవారం దాడి జరిగింది. దీనికి ఇజ్రాయెల్, అమెరికానే కారణమని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. తమ దేశంపై జరిగిన దాడికి ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఇంధన నిల్వలపై మరికొన్ని గంటల్లో దాడులు చేయబోతున్నట్లు ఇరాన్ హెచ్చరించింది.
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి ఎస్మాయిల్ ఖాతీబ్, సీనియర్ భద్రతా అధికారి అలీ లారిజానీ, బసీజ్ ఫోర్స్ అధిపతి జనరల్ గులాం రెజా సాల్మనీ మృతి చెందారు. అగ్రనేతల మరణం నేపథ్యంలో ఇరాన్ నుంచి తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరికలు రావడం గమనార్హం.
ఇదిలావుంటే, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గినట్లే తగ్గిన మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. ఇరాన్లోని గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలను ఇజ్రాయెల్ ధ్వంసం చేసిన నేపథ్యంలో వీటి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలొచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర ఏకంగా 5 శాతం పెరిగి మళ్లీ 108 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది.