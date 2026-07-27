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  4. Iran warns Ukraine of retaliation after deadly Caspian Sea strike
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఉక్రెయిన్‌కు తగిన గుణపాఠం నేర్పుతాం : ఇరాన్ హెచ్చరిక

bomb attack
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (12:42 IST)
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కాస్పియన్‌ సముద్రంలో తమ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్ జరిపిన దాడిలో ఒక నావికుడు మరణించగా.. మరొకరు గాయపడినట్లు ఇరాన్ తెలిపింది. ఈ ఘటనపై టెహ్రాన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తమ దేశ ప్రయోజనాలు, ఆస్తులను కాపాడుకునేందుకు ఎలాంటి చర్యకైనా వెనకాడబోమని స్పష్టం చేసింది. ఈ దాడికి కారణమైన ఉక్రెయిన్ తగిన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. యుద్ధం మరింత విస్తరించకుండా ఉండాలంటే.. కీవ్‌ను కట్టడి చేయాలని ఐరోపా దేశాలను ఇరాన్‌ డిమాండ్ చేసింది. 
 
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ ఈ దాడి చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో తమకు సంభందం లేదని ఇరాన్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అయితే రష్యా నుంచి ఇరాన్‌కు ఉపగ్రహ సమాచారం అందుతోందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఆరోపించారు. గల్ఫ్ దేశాలు, అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై రష్యా సేకరిస్తోన్న ఉపగ్రహ చిత్రాలను ఇరాన్ తన దాడులకు వినియోగిస్తోందన్నారు.
 
కాస్పియన్ సముద్ర మార్గం ప్రస్తుతం ఇరాన్‌కు అత్యంత కీలకమైంది. అమెరికా ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఉత్తర దిశలోని ఈ మార్గం ద్వారా చైనా సహా పలు దేశాల నుంచి వస్తువులు ఇరాన్‌కు చేరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్‌ దాడి చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
 
మరోవైపు, ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌పై రష్యా ఆదివారం తెల్లవారుజామున బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. మొత్తం ఏడు బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 136 డ్రోన్లతో ఈ దాడి జరిగినట్లు ఉక్రెయిన్ వైమానిక దళం తెలిపింది. కీవ్‌ సహా చెర్నిహివ్‌, ఖార్కివ్‌ తదితర నగరాల్లోనూ దాడులు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో ఆరుగురు మరణించగా పలువురు గాయపడ్డారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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