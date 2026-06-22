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- ఇరాన్తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్
- హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ప్రారంభం.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
- హర్మూజ్ జలసంధిలో టోల్ వసూలు చేయబోం కానీ సర్వీస్ చార్జ్ ఉంటుంది : ఇరాన్
హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదు : ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే హెచ్చరికలు చేయడంపై ఇరాన్ మండిపడింది. హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదంటూ ఇరాన్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్లోని నేషనల్ సెక్యూరిటీ కమిటీ చైర్మన్ ఇబ్రహీం అజీజి ఈ తరహా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేయకుండా లెబనాన్లోని హిజ్బుల్లాను నిలువరించాలని లేకపోతే ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దీనిపై ఇబ్రహీం అజీజి స్పందిస్తూ, 'మీరు బెదిరిస్తారు. మేం చర్యలు తీసుకుంటాం. హర్మూజ్ జలసంధి మీ క్యాసినో కాదు. అలాగే, సముద్ర దొంగలుండే పెరడు కాదు. ఆ జలసంధిపై తీసుకునే నిర్ణయం ఏదైనా ఇరాన్ ప్రజలు, బలగాల చేతిలోనే ఉంది' అని ఇబ్రహీం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.
ఒప్పందంలోని నిబంధనలను, అమెరికా హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేస్తూ లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులతో విరుచుకుపడటంతో మళ్లీ హర్మూజ్ను మూసివేస్తున్నామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. దీంతో ట్రంప్ ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. 60 రోజుల్లో ఇరాన్తో తుది ఒప్పందం కుదరకపోతే జలసంధి మార్గంలో టోల్ విధిస్తామని హెచ్చరించారు. పశ్చిమాసియా దేశాలకు యూఎస్ అందించిన రక్షణ సేవలకుగానూ ఆ డబ్బును తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ హెచ్చరికలలో హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు నెమ్మదించాయి. అంతకు ముందు రోజు 35 నౌకలు హర్మూజ్ దాటగా ఆదివారం కేవలం 12 మాత్రమే దాటినట్లు మారిటైమ్ ట్రాకింగ్ డేటా కంపెనీ విండ్వర్డ్ వెల్లడించింది. వాటిల్లో కొన్ని ఆటోమేటిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ వ్యవస్థను ఆపేసి ప్రయాణించినట్లు పేర్కొంది.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
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The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
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