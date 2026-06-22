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  4. Iran Warns US Against Pressure Tactics As Trump Says Clock Is Ticking
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (16:58 IST)

హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదు : ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

us iran war
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (16:57 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (16:58 IST)
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే హెచ్చరికలు చేయడంపై ఇరాన్ మండిపడింది. హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదంటూ ఇరాన్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్‌లోని నేషనల్ సెక్యూరిటీ కమిటీ చైర్మన్ ఇబ్రహీం అజీజి ఈ తరహా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులు చేయకుండా లెబనాన్‌లోని హిజ్బుల్లాను నిలువరించాలని లేకపోతే ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దీనిపై ఇబ్రహీం అజీజి స్పందిస్తూ, 'మీరు బెదిరిస్తారు. మేం చర్యలు తీసుకుంటాం. హర్మూజ్ జలసంధి మీ క్యాసినో కాదు. అలాగే, సముద్ర దొంగలుండే పెరడు కాదు. ఆ జలసంధిపై తీసుకునే నిర్ణయం ఏదైనా ఇరాన్ ప్రజలు, బలగాల చేతిలోనే ఉంది' అని ఇబ్రహీం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 
 
ఒప్పందంలోని నిబంధనలను, అమెరికా హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేస్తూ లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో విరుచుకుపడటంతో మళ్లీ హర్మూజ్‌ను మూసివేస్తున్నామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. దీంతో ట్రంప్ ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. 60 రోజుల్లో ఇరాన్‌తో తుది ఒప్పందం కుదరకపోతే జలసంధి మార్గంలో టోల్‌ విధిస్తామని హెచ్చరించారు. పశ్చిమాసియా దేశాలకు యూఎస్‌ అందించిన రక్షణ సేవలకుగానూ ఆ డబ్బును తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు.
 
ఈ హెచ్చరికలలో హర్మూజ్‌ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు నెమ్మదించాయి. అంతకు ముందు రోజు 35 నౌకలు హర్మూజ్‌ దాటగా ఆదివారం కేవలం 12 మాత్రమే దాటినట్లు మారిటైమ్‌ ట్రాకింగ్‌ డేటా కంపెనీ విండ్‌వర్డ్‌ వెల్లడించింది. వాటిల్లో కొన్ని ఆటోమేటిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్‌ వ్యవస్థను ఆపేసి ప్రయాణించినట్లు పేర్కొంది. 
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ఠాగూర్

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