యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలో నిర్ణయించేది మీరు కాదు.. మేమే : ఇరాన్ స్పష్టీకరణ
పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలన్నది నిర్ణయించేది అమెరికా కాదని తాము అని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్పై యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగుస్తుంది అని అమెరికా డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. యుద్ధం ఎపుడు ముగియాలో నిర్ణయించేది అమెరికా కాదు.. మేమే అని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనర్ గార్డ్స్ కోర్ (ఐఆర్జీసీ) స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'ఈ ప్రాంతం యొక్క భవిష్యత్తు, సమీకరణాలు ఇప్పుడు మా సాయుధ దళాల చేతుల్లో ఉన్నాయి. అమెరికా దళాలు యుద్ధాన్ని ముగించలేవు. ఎప్పుడు ఆపాలో మేమే నిర్ణయిస్తాం' అని ఐఆర్ జీసీ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలపై దాడులు ఎప్పుడు ఆపాలి అనేది తమ ఇష్టమని ఇరాన్ తేల్చి చెప్పింది.
అంతకుముందు ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇరాన్ను తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. 'ఇరాన్ గనుక హార్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాను అడ్డుకుంటే.. ఇప్పటివరకు జరిగిన దానికంటే 20 రెట్లు గట్టిగా అమెరికా దెబ్బకొడుతుంది' అని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ మళ్ళీ ఒక దేశంగా కోలుకోలేనంతగా ఆ దేశంలోని కీలక ధ్వంసం చేస్తామని, వారిపై 'మరణం, నిప్పు, ఆగ్రహం' వర్షిస్తాయని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హార్మూజ్ జలసంధిని క్లియర్ చేయడం చైనా సహా ఇతర దేశాలకు అమెరికా ఇచ్చే బహుమతి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.