మా పవర్ ప్లాంట్పై ఒక్క బాంబు పడిందో.. గల్ఫ్ దేశాల్నీ అంధకారంలోకి వెళతాయి : ఇరాన్ వార్నింగ్
హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవకుంటే ఇరాన్లోని పవర్ ప్లాంట్లను ధ్వంసం చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక చేయగా, దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ గట్టి హెచ్చరిక చేసింది. తమ పవర్ ప్లాంట్పై ఒక్కటంటే ఒక్క బాంబు పడిందో.. గల్ఫ్ దేశాల్లోని పవర్ ప్లాంట్లన్నింటీ పేల్చివేసి అంధకారం చేస్తాంటూ బహిరంగ హెచ్చరిక చేసింది. ఇరాన్ కేవలం హెచ్చరికలతో వదిలిపెట్టలేదు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి స్టేషన్లు, విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఫోటోలను రిలీజ్ చేసి, ఇరాన్ పరిధిలోకి గల్ఫ్ దేశాలను కరెంట్ సప్లయ్ చేసే పవర్ ప్లాంట్లు ఇవలే అంటూ ఫోటోలను కూడా రిలీజ్ చేసింది.
ఇరాన్ దేశంలోని ఒక్క పవర్ ప్లాంట్ మూతపడినా, దాడి జరిగినా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ప్రతి పవర్ ప్లాంట్ను నేలమట్టం చేస్తామని, దాడులతో విధ్వంసం సృష్టిస్తామని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచే ఉందని, దాన్ని ఎవరూ మూసివేయలేదని స్పష్టంచేసింది. అంతేకాకుండా, బీమా కంపెనీలు క్లెయిల్ ఇవ్వవనే భయంతో, బీమా రాదనే భయంతో హర్మూజ్ జలసంధిని నుంచి నౌకలు వెళ్లడం లేదని, ఎవరూ దాన్ని అడ్డుకోవడం ఇరాన్ వెల్లడించింది.