దైవానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా... మరణానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఖమేనీ ట్వీట్
దైవానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా అంటూ తన మరణానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇది ఇపుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. "విశ్వాసులలో కొందరు దేవునికి ఇచ్చిన వాగ్ధానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. మరికొందరు ఆ సమయం కోసం వేచి చూస్తున్నారు" అంటూ మరణానికి ముందు ఆయన చేసిన పోస్ట్. ఇది పవిత్ర ఖురాన్లోని వాక్యం. 86 యేళ్ల ఖమేనీ శనివారం అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన వైమానిక దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. ఖమేనీ మరణించినట్టు ఇటు ఇరాన్, అటు అమెరికా కూడా ధృవీకరించింది. అయితే, తాను చనిపోవడం ఖాయమని భావించిన ఖమేనీ చివరి నిమిషంలో చేసిన పోస్ట్ ఇపుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఖమేనీ మరణవార్త బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఇరాన్ ప్రతీకార జ్వాలలతో రగిలిపోయింది. 'ట్రూ ప్రామిస్ 4' పేరుతో అమెరికా మిత్రదేశాలైన యూఏఈ, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్లపై వందలాది క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అంతర్జాతీ విమానాశ్రయాలపై డ్రోన్ దాడులు జరగడంతో విమాన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ దాడుల తర్వాత యూఏఈ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అత్యంత మిస్సైల్ అలెర్ట్ జారీ చేసి, షెల్టర్లలోకి వెళ్ళాలని ఆదేశించింది.
అలాగే, ఖమేనీ మృతితో ఇరాన్ 40 రోజుల పాటు సంతాప దినాలను ప్రకటించగా మరోవైపు, ఇరాన్ పౌరులు తమ దేశ స్వేచ్ఛ కోసం రోడ్లపైకి వచ్చి సంబరాలు జరుపుకుంటున్న వీడియో దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అదేసమయంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ పశ్చిమ ఆసియాలో చెలరేగబోయే ఈ మహా సంగ్రామంపై తమ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.