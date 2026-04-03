అమెరికా ఎఫ్-35 జెట్ను కూల్చివేశాం : ఇరాన్ ప్రకటన
పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంలో భాగంగా అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-35 జెట్ విమానాన్ని కూల్చివేసినట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అమెరికాకు చెందిన రెండో ఎఫ్-35 ఫైటర్ జెట్ను తమ సైనిక దళాలు కూల్చివేశాయని శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇరాన్ ప్రభుత్వ నియంత్రణలోని మీడియా ఈ వార్తను ప్రసారం చేసింది. అయితే, ఈ జెట్ కూల్చివేతను అమెరికా రక్షణ శాఖ ఇంతవరకు ధృవీకరించలేదు.
ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) కథనం మేరకు.. సెంట్రల్ ఇరాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాన్ని తమ సరికొత్త ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ ద్వారా కూల్చివేసినట్టు తెలిపింది. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో ఇది రెండో అమెరికా ఫైటర్ జెట్ను కూల్చివేయడం అని ఇరాన్ పేర్కొంది. ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయంగా కలకలం చెలరేగగా, పశ్చిమాసియాలో మరింతగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
కాగా, ఇరాన్ చేస్తున్న ఆరోపణలపై పెంటగాన్ ఇంతవరకు స్పందించలేదు. గతంలో మార్చి 19వ తేదీన కూడా ఇరాన్ ఇలాంటి ప్రకటన చేసింది. ఆ సమయంలో తమ ఎఫ్ 35 విమానం దెబ్బతిని అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయిందని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ అంగీరించింది. కానీ, ఇరాన్ సైనిక దళం దాడి చేయడం వల్లే కూలిపోయిందని ఎక్కడా అంగీకరించలేదు.