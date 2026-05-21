AI ప్రమాదకరంగా మారుతుందా? బస్సులో మైకేల్ జాక్సన్, మనల్ని కూడా...వీడియో
AI... కృత్రిమ మేధస్సు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతోంది. అంతేకాదు... లేనిదాన్ని వున్నట్లుగా చూపిస్తూ ఎందరినో తికమకపెడుతోంది. ఈ పోకడ భవిష్యత్తులో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం లేకపోలేదని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ప్రపంచ పాప్ దిగ్గజం మైకేల్ జాక్సన్ 2009లో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఐతే ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ పోలిన వ్యక్తి ఒకరు వున్నారనీ, ఆయన బ్రెజిల్ దేశంలో ఓ బస్సులో కూర్చుని ప్రయాణిస్తుండగా తీసిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Michael Jacksonలా వున్నాడే
మైకేల్ జాక్సన్ పోలికలతో వున్న ఆ వ్యక్తి లైట్ గ్రీన్ కలర్ పోలో షర్ట్ ధరించి అచ్చం జాక్సన్ లాగానే కనిపిస్తున్నాడు. అతడి జుత్తు కూడా అచ్చం మైఖేల్ జాక్సన్ మాదిరిగా వుండటంతో పలువురు నెటిజన్లు... పాప్ స్టార్ మైఖేల్ జాక్సన్ ఇంకా బ్రతికే వున్నాడా... ఎన్నో వేలకోట్లకు అధిపతి అయిన ఆయన బ్రతికి వుంటే ఇలా సాధారణమైన బస్సులో ఎందుకు తిరుగుతున్నారూ అంటూ కామెంట్ పోస్ట్ చేసాడు.
వాస్తవానికి అలా మైఖేల్ జాక్సన్ మాదిరిగా కనిపిస్తున్న వ్యక్తి తాలూకు వీడియో AI ద్వారా జనరేట్ చేసిందని చిట్టచివరికి కనిపెట్టారు. కానీ ఇది నిజమంటూ పలువురు దానిని విశ్వసించడం గమనార్హం. కనుక ఈ రోజుల్లో నిజంగా జరిగిన దానిని కూడా ఏఐ అని భ్రమ పడే పరిస్థితి దాపురించింది. అలాగే అసలు ఏమీ జరగని సంఘటన తాలూకు ఏఐ ద్వారా చిత్రీకరించి పెడితే... దాన్నే నిజమనకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది. కాబట్టి AIతో తస్మాత్ జాగ్రత్త.
Forget the conspiracy theories about Epstein still being alive...— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026
The internet just found Michael Jackson pic.twitter.com/bL9oVP6aeY
