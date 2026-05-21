Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (18:34 IST)

AI ప్రమాదకరంగా మారుతుందా? బస్సులో మైకేల్ జాక్సన్, మనల్ని కూడా...వీడియో

Michael Jacksonలా వున్నాడే
AI... కృత్రిమ మేధస్సు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతోంది. అంతేకాదు... లేనిదాన్ని వున్నట్లుగా చూపిస్తూ ఎందరినో తికమకపెడుతోంది. ఈ పోకడ భవిష్యత్తులో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం లేకపోలేదని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ప్రపంచ పాప్ దిగ్గజం మైకేల్ జాక్సన్ 2009లో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఐతే ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ పోలిన వ్యక్తి ఒకరు వున్నారనీ, ఆయన బ్రెజిల్ దేశంలో ఓ బస్సులో కూర్చుని ప్రయాణిస్తుండగా తీసిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
మైకేల్ జాక్సన్ పోలికలతో వున్న ఆ వ్యక్తి లైట్ గ్రీన్ కలర్ పోలో షర్ట్ ధరించి అచ్చం జాక్సన్ లాగానే కనిపిస్తున్నాడు. అతడి జుత్తు కూడా అచ్చం మైఖేల్ జాక్సన్ మాదిరిగా వుండటంతో పలువురు నెటిజన్లు... పాప్ స్టార్ మైఖేల్ జాక్సన్ ఇంకా బ్రతికే వున్నాడా... ఎన్నో వేలకోట్లకు అధిపతి అయిన ఆయన బ్రతికి వుంటే ఇలా సాధారణమైన బస్సులో ఎందుకు తిరుగుతున్నారూ అంటూ కామెంట్ పోస్ట్ చేసాడు.
 
వాస్తవానికి అలా మైఖేల్ జాక్సన్ మాదిరిగా కనిపిస్తున్న వ్యక్తి తాలూకు వీడియో AI ద్వారా జనరేట్ చేసిందని చిట్టచివరికి కనిపెట్టారు. కానీ ఇది నిజమంటూ పలువురు దానిని విశ్వసించడం గమనార్హం. కనుక ఈ రోజుల్లో నిజంగా జరిగిన దానిని కూడా ఏఐ అని భ్రమ పడే పరిస్థితి దాపురించింది. అలాగే అసలు ఏమీ జరగని సంఘటన తాలూకు ఏఐ ద్వారా చిత్రీకరించి పెడితే... దాన్నే నిజమనకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది. కాబట్టి AIతో తస్మాత్ జాగ్రత్త.
 
Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబురామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. 'దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రంమెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్‌ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.