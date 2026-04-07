డ్రాగన్ కంట్రీ వంకరబుద్ధి.. హార్మూజ్ జలసంధిపై కన్ను... భారత్కు గట్టిదెబ్బ?
హార్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ విధించిన ఆంక్షల కారణంగా ప్రపంచ వాణిజ్యం దెబ్బతింది. నౌకల రాకపోకలపై ఇబ్బందులు ఏర్పడటంతో భారత్ సహా అనే దేశాలకు వస్తు రవాణా సేవలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఇంధనం, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది.
ఈ నేపథ్యంలో హార్మూజ్ జలసంధి విషయంలో డ్రాగన్ కంట్రీ తన వంకర బుద్ధిని బయటపెడుతోంది. ఇజ్రాయేల్, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలను ఆసరాగా చేసుకుని హార్మూజ్ జలసంధిని తన నియంత్రణలోకి తెచ్చుకోవడానికి చైనా పావులు కదుపుతోందని ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిపుణులు సౌరభ్ ముఖర్జియా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
ఇరాన్తో చేతులు కలిపి చైనా హార్మూజ్ జలసంధిని తన అదుపులోకి తీసుకునే అవకాశం వుందని సౌరభ్ పేర్కొన్నారు. ఇది జరిగితే ప్రపంచ చమురు సరఫరాతో చాలా భాగం చైనా చేతుల్లోకి వెళ్తుందని.. ఇది చైనాకు దక్కే అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక విజయం అవతుందని తెలిపారు. అంతేగాకుండా ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే ప్రమాదం వుందని సౌరభ్ హెచ్చరించారు.
ఇప్పటికే ఇరాన్తో 25 ఏళ్ల వ్యూహాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న బీజింగ్, అమెరికా ఆంక్షలను ధిక్కరించి ఇరాన్ నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుంది.