మరణశయ్యపై పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్?!!: పాక్ సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం
Imran Khan health update: గత కొన్ని నెలలుగా పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి (Imran Khan Health)పై రకరకాల వాదనలు వినబడుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో మరోసారి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి. ఇమ్రాన్ తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడనీ, దాదాపు మరణశయ్యపై వున్నారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం నాడు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఇమ్రాన్ ఖాన్ను తక్షణమే ఇస్లామాబాదులోని ప్రముఖ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించింది. దీనిపై పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయగా... అవన్నీ తర్వాతి సంగతి. ముందు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టి ఆయన పూర్తిగా కోలుకునేలా చూడండి అని సూచించింది.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ను రెండురోజుల్లోగా షిఫా ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటలుకి మార్చాలని చెప్పింది. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని నిశితంగా గమనించేందుకు ఓ మెడికల్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ బోర్డులో ఇమ్రాన్ వ్యక్తిగత వైద్యుడితో పాటు ఇమ్రాన్ సోదరి కూడా వుండనున్నారు. సుప్రీం ఆదేశాలతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిల్లలు కూడా ఆయనతో ఫోనులో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది.
ఐతే ఇమ్రాన్ ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి ఒకింత ఆందోళనకరంగా వుందనీ, కుడి కంటిచూపు 85 శాతానికి పైగా పోయిందనీ, బీపీ హెచ్చుతగ్గులతో పాటు గుండెదడతో ఆయన సతమతం అవుతున్నట్లు సమాచారం.