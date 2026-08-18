  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Is former Pakistan PM Imran Khan on his deathbed, Pakistan Supreme Court-s crucial order
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (19:36 IST)

మరణశయ్యపై పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్?!!: పాక్ సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

imran khan
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (19:41 IST)
google-news
Imran Khan health update: గత కొన్ని నెలలుగా పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి (Imran Khan Health)పై రకరకాల వాదనలు వినబడుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో మరోసారి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి. ఇమ్రాన్ తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడనీ, దాదాపు మరణశయ్యపై వున్నారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది.
 
ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం నాడు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను తక్షణమే ఇస్లామాబాదులోని ప్రముఖ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించింది. దీనిపై పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయగా... అవన్నీ తర్వాతి సంగతి. ముందు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టి ఆయన పూర్తిగా కోలుకునేలా చూడండి అని సూచించింది.
 
ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను రెండురోజుల్లోగా షిఫా ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటలుకి మార్చాలని చెప్పింది. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని నిశితంగా గమనించేందుకు ఓ మెడికల్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ బోర్డులో ఇమ్రాన్ వ్యక్తిగత వైద్యుడితో పాటు ఇమ్రాన్ సోదరి కూడా వుండనున్నారు. సుప్రీం ఆదేశాలతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిల్లలు కూడా ఆయనతో ఫోనులో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది.
 
ఐతే ఇమ్రాన్ ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి ఒకింత ఆందోళనకరంగా వుందనీ, కుడి కంటిచూపు 85 శాతానికి పైగా పోయిందనీ, బీపీ హెచ్చుతగ్గులతో పాటు గుండెదడతో ఆయన సతమతం అవుతున్నట్లు సమాచారం.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
శభాష్ ఝార్ఖండ్ స్టూడెంట్స్, ఎవరినీ అవమానించకుండా సాధించారు: కంగనా రనౌత్

Jailer 2 Update: జైలర్ 2 ఫస్ట్ సింగిల్ తేదీని ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్

Jailer 2 Update: జైలర్ 2 ఫస్ట్ సింగిల్ తేదీని ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్రజనీకాంత్ నటిస్తున్న జైలర్ 2 నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు అప్ డేట్ రాబోతుందని సోషల్ మీడియాలో సన్ పిక్చర్స్ వెల్లడించింది. అన్నట్లుగా ఈ సినిమా. ది ఫీస్ట్ ఈజ్ రెడీ అంటూ చిత్ర బృందం ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ను పంచుకుంది. ఈ ఫస్ట్ సింగిల్ ఆగస్టు 21వ తేదీన విడుదల కానున్నట్లు చిత్ర‌బృందం తెలిపింది.

అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌ని ది రెడ్ బ్యాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది : హరికృష్ణ సోమిశెట్టి

అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌ని ది రెడ్ బ్యాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది : హరికృష్ణ సోమిశెట్టిహరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. డిఫరెంట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా సాగే ఈ మూవీని రవి కుమార్ సీరపు తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహ సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఆగస్ట్ 21న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతోంది.

Mega158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు ఆగస్టు 22న భారీ అప్‌డేట్

Mega158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు ఆగస్టు 22న భారీ అప్‌డేట్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత మరోసారి కలిసి ప్రస్తుతం #Mega158 / #ChiruBobby2 చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను KVN ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే 40 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంత కీలకమైన ప్రోగ్రెస్ సాధించడం సినిమాను ఏ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారో స్పష్టం అవుతుంది.

NTR: ఇటు ఎన్.టి.ఆర్.కు ఫిజియో థెరపీ - అటు డ్రాగన్ డేట్ గురించి అప్ డేట్

NTR: ఇటు ఎన్.టి.ఆర్.కు ఫిజియో థెరపీ - అటు డ్రాగన్ డేట్ గురించి అప్ డేట్గత నెలలో ఎన్.టి.ఆర్. కు షూటింగ్ సందర్భంగా జరిగిన కుడి భుజం గాయంగా ఈనెల 12న శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఇటీవలే డిశ్చార్జ్ అయిన ఆయన గురించి అబిమానులు, సోషల్ మీడియా పర్సన్స్ తెగ వాకబు చేస్తున్నారు. అసలు ఏమి జరిగింది? ఎందుకు అలా జరిగింది? అంటూ వస్తున్న ప్రశ్నలకు ఈరోజు సికింద్రాబాద్‌లోని KIMS హాస్పిటల్స్‌లో అందించిన చికిత్స, అలాగే ఆయన రికవరీ జర్నీ గురించి వివరించారు.

Snadeep: తుది దశకు చేరుకున్న సిగ్మా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, గాంధీ జయంతికి డేట్ ఫిక్స్

Snadeep: తుది దశకు చేరుకున్న సిగ్మా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, గాంధీ జయంతికి డేట్ ఫిక్స్సందీప్ కిషన్, ఫరియా అబ్దుల్లా కాంబినేషన్ లో సిగ్మా చిత్రం రూపొందుతోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు విడుదలైన టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోగా, తొలి రెండు సింగిల్స్ కూడా చార్ట్‌బస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.