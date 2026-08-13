ఇక్కడికొచ్చి పిల్లల్ని కని అమెరికన్ సిటిజన్లను చేద్దామనా? 600 మంది గర్భిణీల వీసాలు రద్దు
విదేశీయులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమెరికాలో స్థిరపడకూడదనీ, అలాగే బర్త్ టూరిజంపై కూడా యూఎస్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ముఖ్యంగా విదేశాల నుంచి అమెరికాలో పిల్లల్ని కనేసి వారిని అమెరికా పౌరులుగా చేసుకుందామని ప్రణాళికతో 9వ నెల నిండిన తర్వాత పలు దేశాల నుంచి గర్భిణీలు వీసాలపై అమెరికా వస్తున్నారు.
వీరందరిపై బర్త్ టూరిజం నిరోధక టాస్క్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో వారి వీసాలను పరిశీలించి రద్దు చేసారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలియజేసింది. అమెరికా అనుసరిస్తున్న కఠినమైన వీసా నిబంధనల కారణంగా యూఎస్ కి వస్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. గత ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే ఈ సంఖ్య దాదాపు లక్షకు పైగా వున్నట్లు గణాంకాలు తెలియజేస్తున్నాయి.