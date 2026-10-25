  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Is this handwriting or print Nepal girl Prakriti Malla shakes social media .
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (10:13 IST)

అది చేతి రాతనా.. ప్రింటింగా? నేపాల్ యువతికి చేతిరాతతో ప్రపంచ గుర్తింపు

prakriti malla
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (10:13 IST)
google-news
నేపాల్ దేశానికి చెందిన ఓ విద్యార్థినికి ప్రపంచ వ్యాప్త గుర్తింపు లభించింది. ఈ గుర్తింపు చదువుల్లో రాణించడం కాదు. చేతి రాతతో ఈ గుర్తింపు వచ్చింది. ఆమె అద్భుతమైన చేతిరాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఆ విద్యార్థిని పేరు ప్రకృతి మల్లా. ఆమె చేతితో రాసిన అక్షరాలు.. రాసినట్టుగా ఉండవు. అచ్చం ప్రింట్ చేసినట్టుగానే వుంటాయి. అచ్చం కంప్యూటర్ ఫాంట్‌లా ఉండటమే ఆమె రైటింగ్ ప్రత్యేకత. ఈ కారణంగానే ఆమె పేరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన చేతిరాతకు పర్యాయపదంగా మారిపోయింది. 
 
ప్రకృతి మల్లా 8వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఈ అద్భుతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె రాసిన ఓ ఇంగ్లీష్ హోంవర్క్ పేజీ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అందులోని అక్షరాలు ఒకే పరిమాణంలో, ఎంతో స్పష్టంగా, పేజీ అంతటా ఒకేలా ఉన్నాయి. దీనిని చూసిన చాలామంది అది డిజిటల్ ప్రింట్ అని భావించారు. ఆమె చేతిరాతతో ఒక కంప్యూటర్ ఫాంట్‌ను తయారు చేయాలని కూడా నెటిజన్లు సూచించారు.
 
ఈ సంఘటనకు ముందే, 2016లో ఆమె తన దేశం నేపాల్‌లో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత 2022 డిసెంబర్, యూఏఈ 51వ జాతీయ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఆ దేశ నాయకత్వానికి, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ లేఖ రాసింది. ఈ లేఖను నేపాల్‌లోని యూఏఈ రాయబార కార్యాలయానికి అందజేయగా, వారు ఆమెను 'ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ చేతిరాత' కలిగిన వ్యక్తిగా అధికారికంగా ప్రశంసించారు.
 
టైపింగ్, స్క్రీన్లదే ఆధిపత్యంగా ఉన్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో ప్రకృతి మల్లా కథ ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ కు భిన్నంగా, చేతిరాతలో వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, భావోద్వేగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఒక సాధారణ స్కూల్ అసైన్మెంట్ ఫొటో... ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను ఆకట్టుకుని, ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. క్రమశిక్షణతో కూడిన సాధన చేస్తే, ఒక సాధారణ నైపుణ్యం కూడా అసాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుందని ప్రకృతి మల్లా నిరూపించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పెళ్లి పేరుతో వివాహేతర సంబంధం - రూ.1.18 కోట్లు వసూలు చేసిన కేటుగాడు

బాలయ్య అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి?

బాలయ్య అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి?నందమూరి బాలకృష్ణ తన ప్రసిద్ధ సెలబ్రిటీ టాక్ షో అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5తో తిరిగి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మొదటి అతిథిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, టాలీవుడ్‌కు చెందిన ఇద్దరు అగ్రనటులు ఒకే వేదికపై కనిపించనున్నారు. ఇది నందమూరి, చిరంజీవి అభిమానులకు కచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన దృశ్య విందు కానుంది. చిరంజీవి, బాలకృష్ణల మధ్య జరగబోయే సంభాషణ ఖచ్చితంగా వేచి చూడదగ్గదిగా ఉంటుంది.

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులుబాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్‌తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందాతనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్‌కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్‌లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్‌ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు