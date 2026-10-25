అది చేతి రాతనా.. ప్రింటింగా? నేపాల్ యువతికి చేతిరాతతో ప్రపంచ గుర్తింపు
నేపాల్ దేశానికి చెందిన ఓ విద్యార్థినికి ప్రపంచ వ్యాప్త గుర్తింపు లభించింది. ఈ గుర్తింపు చదువుల్లో రాణించడం కాదు. చేతి రాతతో ఈ గుర్తింపు వచ్చింది. ఆమె అద్భుతమైన చేతిరాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఆ విద్యార్థిని పేరు ప్రకృతి మల్లా. ఆమె చేతితో రాసిన అక్షరాలు.. రాసినట్టుగా ఉండవు. అచ్చం ప్రింట్ చేసినట్టుగానే వుంటాయి. అచ్చం కంప్యూటర్ ఫాంట్లా ఉండటమే ఆమె రైటింగ్ ప్రత్యేకత. ఈ కారణంగానే ఆమె పేరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన చేతిరాతకు పర్యాయపదంగా మారిపోయింది.
ప్రకృతి మల్లా 8వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఈ అద్భుతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె రాసిన ఓ ఇంగ్లీష్ హోంవర్క్ పేజీ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అందులోని అక్షరాలు ఒకే పరిమాణంలో, ఎంతో స్పష్టంగా, పేజీ అంతటా ఒకేలా ఉన్నాయి. దీనిని చూసిన చాలామంది అది డిజిటల్ ప్రింట్ అని భావించారు. ఆమె చేతిరాతతో ఒక కంప్యూటర్ ఫాంట్ను తయారు చేయాలని కూడా నెటిజన్లు సూచించారు.
ఈ సంఘటనకు ముందే, 2016లో ఆమె తన దేశం నేపాల్లో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత 2022 డిసెంబర్, యూఏఈ 51వ జాతీయ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఆ దేశ నాయకత్వానికి, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ లేఖ రాసింది. ఈ లేఖను నేపాల్లోని యూఏఈ రాయబార కార్యాలయానికి అందజేయగా, వారు ఆమెను 'ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ చేతిరాత' కలిగిన వ్యక్తిగా అధికారికంగా ప్రశంసించారు.
టైపింగ్, స్క్రీన్లదే ఆధిపత్యంగా ఉన్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో ప్రకృతి మల్లా కథ ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ కు భిన్నంగా, చేతిరాతలో వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, భావోద్వేగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఒక సాధారణ స్కూల్ అసైన్మెంట్ ఫొటో... ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను ఆకట్టుకుని, ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. క్రమశిక్షణతో కూడిన సాధన చేస్తే, ఒక సాధారణ నైపుణ్యం కూడా అసాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుందని ప్రకృతి మల్లా నిరూపించింది.