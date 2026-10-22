భార్య ఎముకలు విరిగేటట్లు కౌగలించుకున్న భర్త, వీడియో
చాలా రోజుల తర్వాత అతడికి భార్య కనబడేసరికి పట్టరాని సంతోషంతో గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు ఓ భర్త. ఆ బలమైన అతడి కౌగిలికి భార్య ఎముకలు పటపటా విరిగిపోయాయి. దాంతో భరించలేని బాధతో విలవిలలాడుతూ కింద కూలబడిపోయిందా భార్య. ఈ ఘటన చైనాలోని జియాంగ్సు ప్రావిన్సులో జరిగింది. భార్యను చాలారోజుల తర్వాత చూసిన సదరు భర్త ఎంతో ఆనందంతో ఉక్కిరిబిక్కిరై భార్యను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. దీనితో ఆమె పక్కటెముకలు విరిగినట్లు సీటీ స్కానులో తేలింది.
మరో ఎముకకి క్రాక్ కూడా వచ్చినట్లు వైద్యులు తెలియజేసారు. కాగా అతడి భార్యకు ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే ఎముకల వ్యాధి వుండటం వల్ల స్వల్పమైన ఒత్తిడికే ఆమె ఎముకలు విరిగిపోయినట్లు వైద్యులు తెలియజేసారు. ఈ వీడియో చూసిన పలువురు నెటిజన్లు... ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి అంటే ఇలాంటిదేనేమో అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
భర్త గట్టిగా హగ్ ఇవ్వడంతో భార్యకు 5 పక్కటెముకలు ఫ్రాక్చర్! చైనాలోని జియాంగ్సు ప్రావిన్స్లో అక్టోబర్ 18న ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. భార్యపై ప్రేమతో భర్త గట్టిగా హగ్ ఇవ్వడంతో ఆమె తీవ్ర నొప్పితో బాధపడింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా.. సీటీ స్కాన్లో 5 పక్కటెముకలు విరిగినట్లు, మరో ఎముకకు క్రాక్ వచ్చినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఆమెకు ఆస్టియోపొరోసిస్ (ఎముకల బలహీనత) ఉండటంతో స్వల్ప ఒత్తిడికే ఎముకలు విరిగిపోయాయని వైద్యులు వెల్లడించారు. #China #ShockingNews #Osteoporosis— Telugu Stride (@TeluguStride) October 22, 2026