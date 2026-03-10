ఇరాన్ పరిస్థితి ఇలా వుందా? భీకర దాడులు చేయబోతున్నాం: అమెరికన్ రక్షణమంత్రి
ఇరాన్ దేశానికి అమెరికా దేశ రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సేత్ హెచ్చరిక చేసాడు. ఆ దేశంపై భీకర దాడులు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫైటర్ జెట్స్, బాంబర్స్, ఇరాన్ లోని కీలక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసేందుకు ఖచ్చితత్వంతో కూడిన భారీ క్షిపణులు సిద్ధమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకూ అమెరికా పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించలేదనీ, ఈరోజు మొదటిసారిగా అమెరికా శక్తి ఏమిటో ఇరాన్ చూస్తుందన్నారు.
ఆ దేశం అణుబాంబులు తయారుచేయకుండా చూడటమే తమ బాధ్యతనీ, అందుకుగాను అక్కడ వున్న అణుకేంద్రాల కోసం యత్నిస్తున్న ప్రాంతాలన్నిటినీ మసి చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరాన్ దేశంలోని క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలు, లాంఛర్లను తుడిచిపెట్టబోతున్నట్లు తెలియజేసారు. రక్షణ వ్యవస్థను నాశనం చేస్తామన్నారు. మరోవైపు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరిక చేస్తూ చమురు సరఫరాకి అడ్డంకి కలిగిస్తూ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తే మటుకు ఇరాన్ తీవ్రమైన ఫలితాలను చూడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ ఆ పని చేయడం మానుకోకపోతే ఇప్పుడు చేసిన దాడుల కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ శక్తితో వారిపై దాడులు చేస్తామని అన్నారు. మరోవైపు ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్ మసౌద్ మాట్లాడుతూ... ఎంతో పురాతన నాగరికత వున్న ఇరాన్ దేశాన్ని ఈ భూగోళం పైన వున్న ఎవ్వరూ నాశనం చేయలేరంటూ మరింత రెచ్చగొట్టారు. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాల్సిందే.