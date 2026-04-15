అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు దౌత్యం.. హోటల్ బిల్లు చెల్లించలేక చేతులెత్తేసిన పాక్
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తగ్గించేందుకు వీలుగా అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు సజావుగా సాగేలా పాకిస్తాన్ దౌత్యం వహించింది. ఈ చర్చలు తమ దేశ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో జరిగిలా ఏర్పాట్లు చేసి, ప్రపంచం ఎదుట తన గొప్పను ప్రకటించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరింది. అయితే, అనుకున్నది ఒకటి.. అయ్యింది ఒక్కటి అన్న చందంగా పాకిస్తాన్కు చేదు అనుభవం తప్పలేదు. ఆ దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చల సందర్భంగా అయిన హోటల్ బిల్లు బరువు ఆతిథ్య దేశాన్ని బెంబేలెత్తించింది.
ఈ చర్చలకు ఇస్లామాబాద్లోని సెరెనా హోటల్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. చర్చల కోసం పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన ప్రతినిధి బృందాలు హోటల్లో బస చేశాయి. హర్మూజ్ జలసంధి వంటి అంశాల్లో పీటముడి పడటంతో శాంతి సంప్రదింపుల ప్రక్రియ అర్ధంతరంగా ముగిసింది. దీంతో వారంతా హోటల్ గదులు ఖాళీ చేసి తమ దేశాలకు వెళ్లిపోయారు. మూడు రోజుల హోటల్ ఖర్చులు మాత్రం ప్రభుత్వానికి మిగిలాయి.
అయితే, ఇప్పటికే ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పాకిస్తాన్.. ఈ హోటల్ బిల్లు ఇపుడు మరింత భారంగా మారింది. సరిగ్గా ఈ సమావేశాల నాటికి అప్పు కోసం ఐఎన్ఎఫ్ వద్దకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హోటల్ బిల్లు ఉదంతం అక్కడి లోతైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని బయటపెట్టింది. ప్రభుత్వం హోటల్ బిల్లును చెల్లించకపోవడంతో యాజమాన్యమే నేరుగా రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చిందని చెబుతున్నారు.
హోటల్ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థ అయిన అఘాఖాన్ డెవలప్మెంట్ నెట్వర్క్ సెరెనా హోటల్ భాగం. దీంతో అనివార్యంగా ప్రభుత్వం దిగి రావాల్సి వచ్చిందని సమాచారం. ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం జరిపేటప్పుడు సాధారణ నిర్వహణ ఖర్చులు ఉంటాయి. కానీ, వాటినీ భరించలేని స్థితిలో పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నదని మనదేశానికి చెందిన ఉన్నత స్థాయి నిఘా వర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి.