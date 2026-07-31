Ceutaకు పెరుగుతున్న వలసదారులు- స్పెయిన్తో ఆ డీల్ కట్.. జార్జియా మెలోనీ
స్పానిష్ భూభాగమైన సెయుటా (Ceuta)కు వలసదారుల రాక అకస్మాత్తుగా భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, స్పెయిన్తో కుదుర్చుకున్న షెంజెన్ ప్రాంత ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో సహా అనేక అసాధారణ చర్యలను చేపట్టడానికి తమ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ గురువారం ప్రకటించారు.
Meloni
ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, సెయుటా నుండి వస్తున్న దృశ్యాలు అదుపులేని అక్రమ వలసలు ఐరోపా సరిహద్దుల భద్రతకు నిజమైన ముప్పుగా పరిణమించాయనడానికి బలమైన సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిపై అధికారికంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలనే దానిని సమీక్షించేందుకు సంబంధిత భద్రతా విభాగాల అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆమె, ఇటలీ హోం మంత్రి మాటెయో పియాంటెడోసితో దీనిపై నేరుగా చర్చలు జరిపినట్లు కూడా ధృవీకరించారు.
సరిహద్దులో పరిణామాలు మారుతున్న తరుణంలో రోమ్ (ఇటలీ) నిష్క్రియంగా ఉండిపోయే ఉద్దేశం లేదని ఇటలీ ప్రధాన మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఉన్నత స్థాయి సమావేశాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా, తమ సరిహద్దులను, ప్రజలను రక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేక చర్యలతో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఇటలీ సిద్ధంగా ఉందని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. ముఖ్యంగా స్పెయిన్తో కుదుర్చుకున్న ఓపెన్-బోర్డర్ షెంజెన్ ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసే అవకాశాన్ని ఆమె ప్రస్తావించారు.
అక్రమ వలసల విషయంలో తన ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పూ లేదని మెలోనీ పునరుద్ఘాటించారు. సరిహద్దు రక్షణ, మానవ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్లపై కఠిన చర్యలు, అక్రమ వలసదారులను త్వరితగతిన స్వదేశాలకు పంపడం వంటి అంశాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
మొరాకోతో భూ సరిహద్దును పంచుకునే స్పెయిన్ స్వయంప్రతిపత్తి ప్రాంతమైన సెయుటాలో, సరిహద్దు అత్యవసర పరిస్థితి వేగంగా తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆమె ఈ ప్రకటనలు చేశారు.