ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని గొంతుకు డీప్ఫేక్ ముప్పు.. అలా దరఖాస్తు..
కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా సృష్టించబడే డీప్ఫేక్ ముప్పుల నుండి తనను తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని తన గొంతుకు ట్రేడ్మార్క్ పొందేందుకు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆఫీస్ (ఈయూఐపీఓ)కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు వెల్లడైన రికార్డులు సూచిస్తున్నాయి.
Italy PM Meloni
ఈయూఐపీఓ వెబ్సైట్లో అక్టోబర్ 5 నాటిదిగా నమోదైన, ఆమె కార్యాలయం ధృవీకరించిన ఈ దరఖాస్తులో, "నేను జార్జియా మెలోనిని" అనే వాక్యాన్ని ఇటాలియన్ భాషలో రెండుసార్లు పలికే ఆమె నాలుగు సెకన్ల ఆడియో రికార్డింగ్ ఉంది. "నేను జార్జియా" అనేది ఆమె 2021 ఆత్మకథ శీర్షిక. 2019లో ఒక రాజకీయ సభలో మెలోని చేసిన ప్రసిద్ధ ప్రకటనను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ ప్రకటన ఆధారంగా ఒక డిస్కో పాట కూడా రూపొందించబడింది.
ఇటీవలి కాలంలో మెలోనికి సంబంధించిన మార్ఫ్ చేసిన (అసలు చిత్రాలను తారుమారు చేసి సృష్టించిన) చిత్రాలు ఆన్లైన్లో పదేపదే ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. వీటిలో కొన్ని నిజమైనవిగా భావించబడి షేర్ చేయబడ్డాయి కూడా. ఉదాహరణకు, ఆమె కేవలం లోదుస్తులతో మంచంపై కూర్చున్నట్లుగా ఉన్న ఒక చిత్రం ఇందులో ఉంది.
అబద్ధాలను ప్రచారం చేయడం, వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంలో భాగంగానే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని మెలోని ఖండించారు. ఏదైనా సమాచారాన్ని ఆన్లైన్లో షేర్ చేసే ముందు దాని వాస్తవికతను సరిచూసుకోవాలని ఆమె వినియోగదారులకు సూచించారు.
తనను తాను సమర్థించుకునే శక్తి తనకు ఉన్నప్పటికీ, చాలా మందికి ఆ అవకాశం ఉండకపోవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈయూఐపీఓ వద్ద ఆమె దరఖాస్తు ఇంకా పరిశీలన దశలోనే ఉంది. ఒకవేళ దీనికి ఆమోదం లభించినా, ఏఐ ద్వారా సృష్టించబడే డీప్ఫేక్లలో ఆమె గొంతును ఉపయోగించడాన్ని ఇది పూర్తిగా అడ్డుకోలేదని ఇటాలియన్ మీడియా పేర్కొంది. అయితే, ఆమె గొంతును అనుకరించాలని చూసేవారికి ఇది అదనపు చట్టపరమైన అడ్డంకులను మాత్రం సృష్టించగలదు.
2024లో, సార్డీనియాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి తన ముఖాన్ని ఉపయోగించి డీప్ఫేక్ అశ్లీల చిత్రాలను సృష్టించి ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేశాడన్న ఆరోపణలపై మెలోని అతనిపై సివిల్ దావా వేశారు. ఈ కేసు ప్రస్తుతం ఇటాలియన్ కోర్టులో పెండింగ్లో ఉంది.