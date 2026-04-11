ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు
పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సారథ్యంలోని ప్రత్యేక బృందం వాషింగ్టన్ నుంచి ఇస్లామాబాద్కు చేరుకుంది. వాన్స్ నేతృత్వంలోని ఈ బృందంలో పశ్చిమాసియా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నర్ ఉన్నారు. వీరంతా యూఎస్ ఎయిర్ఫోర్స్ సి-32ఏ విమానంలో ఇస్లామాబాద్కు చేరుకున్నారు.
తాజా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో విమానం ఇరాన్ గగనతలాన్ని తప్పించుకొని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఇస్లామాబాద్కు చేరుకుంది. ఇక, ఇరుదేశాలు నిర్మాణాత్మకంగా చర్చలు జరుపుతాయని, ఇకనైనా యుద్ధానికి శాశ్వత శాంతి లభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా పాక్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబఫ్ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం ఇప్పటికే ఇస్లామాబాద్కు చేరుకొంది.
చర్చలు మొదలవడానికి ముందు ఇరుదేశాల ప్రతినిధి బృందాలు పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్తో విడివిడిగా సమావేశం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరికొద్దిసేపట్లో ఈ చర్చలు ప్రారంభం కానున్నట్లు పాక్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ చర్చలపై గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు ప్రపంచ దేశాన్నీ అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నాయి.