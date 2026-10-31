మరో బిడ్డ కావాలంటే.. వాసెక్టమీ చేయిస్తున్నట్టు ప్రచారం చేస్తా : వాన్స్కు భార్య వార్నింగ్
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్కు ఆయన సతీమణి ఉష వాన్స్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. ఇప్పటికే నలుగురు పిల్లలు ఉండగా, జేడీ వాన్స్ ఐదో బిడ్డ కావాలని కోరారు. దీంతో షాక్కు గురైన ఉష వాన్స్... భర్త వైపు చూస్తూ ఐదో బిడ్డ కావాలంటే వాసెక్టమీ చేయిస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తానని హెచ్చరించారు. దీంతో జేడీ వాన్స్ నోరుమెదపకుండా మిన్నకుండిపోయారు.
తాజాగా ఫ్యాక్స్ న్యూస్కు ఆయన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తనకు ఆరుగురు పిల్లలు ఉండాలనేది కోరిక అని అన్నారు. ఇదే విషయంపై కొన్ని రోజుల క్రితం నేను, మా ఆవిడ ఉషాతో సరదాగా మాట్లాడుతూ, మనం ఐదో బిడ్డను కూడా కనేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అడిగాను అని వాన్స్ చెప్పారు. ఆ సమయంలో వారి ముడు నెలల చిన్నారి బాగోగులు చూసుకుంటున్న ఉష.. భర్త మాటలకు నోటి వెంట మాటరాలేదు.
మూడు నెల బాబుతో ఉన్నపుడు మళ్లీ పిల్లల గురించి జోక్ చేస్తే మీకు వాసెక్టమీ చేయిస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తాను అని ఆమె హెచ్చరించారు. దీంతో నేను ఆ ప్రస్తావనను అక్కడితో ఆపేశాను అని జేడీ వాన్స్ నవ్వుతూ వెల్లడించారు. వాన్స్ దంపతులకు ఇప్పటికే ఇవాన్, వివేక్, మిరాబెల్, అలెక్ అనే నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు.
ఈ సరదా సంభాషణపై సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ఇది ప్రతి కుటుంబంలో జరిగే ఓ సాధారణ సన్నివేశం అని కామెంట్స్ చేశారు. మరికొందరు మాత్రం కుటుంబ నియంత్రణ వంటి సున్నితమైన అంశంపై బహిరంగంగా జోకులు వేయడం ఏమాత్రం సబబు కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.